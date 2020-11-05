擺脫長約包袱 中美晶前三季純益年增近3倍創新高 每股賺7.82元

中美晶 (5483-TW) 今 (5) 日公告第三季財報，稅後純益 16.72 億元，季增 10.3%，年增 4.04%，每股純益 2.86 元。在去年擺脫長約包袱後，今年前三季稅後純益達 45.73 億元，年增 292.9%，創新高，每股純益 7.82 元，則寫下歷史次高。

中美晶第三季營收 153.79 億元，季增 2.27%，年減 4.52%，毛利率 34.9%，季減 0.31 個百分點，年增 0.46 個百分點，營益率 25.9%，季減 0.95 個百分點，年減 0.56 個百分點；稅後純益 16.72 億元，季增 10.3%，年增 4.04%，每股純益 2.86 元。

中美晶前三季營收 456.95 億元，年減 9.1%，毛利率 34.39%，年增 6.69 個百分點，營益率 25.65%，年增 6.22 個百分點；稅後純益 45.73 億元，年增 292.9%，每股純益 7.82 元。

從子公司矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 表現來看，第三季稅後純益 33.88 億元，季減 0.3%，年增 1.8%，每股純益 7.78 元。前三季稅後純益 96.66 億元，年減 9.9%，每股純益 22.21 元，也挹注中美晶財報表現。

中美晶表示，去年一口氣認列虧損性合約負債準備，擺脫長約包袱，推升營運績效表現，前三季稅後純益創歷史新高，EPS 也寫下次高成績。

中美晶近年強化營運佈局，透過轉投資車用二極體廠朋程 (8255-TW)、半導體用特殊氣體廠台特化與第三代半導體砷化鎵專業代工廠宏捷科 (8086-TW)，深化在半導體產業鏈的各重要關鍵投資佈局，將事業版圖拓展到車用元件、先進半導體製程專用特殊氣體及第三代半導體等高潛力且高綜效產業。