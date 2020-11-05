2家外資續喊買目標價上看115元 世界先進重返百元俱樂部

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 第四季與明年展望樂觀，除證實已調漲代工價格，也看好 8 吋市況產生結構性改變，美系與歐系外資重申買進評等，目標價調升至 110 元及 115 元，其他外資也多維持持有或中立評等。

美系外資指出，世界先進第三季營運符合預期，第四季財測則優於預期，並對後市樂觀，包括看好 8 吋市況產生結構性改變、8 吋代工已開始漲價，且車用需求第四季落底，可望帶動明年 8 吋成熟製程產能利用率提高，毛利率也將改善。

美系外資看好，在需求強勁下，世界先進明年上半年營運可望優於往年季節性水準，上調明年 EPS 預估值 7% 至 4.29 元，重申加碼評等，目標價則由 105 元調升至 110 元。

歐系外資則指出，不受匯率不利因素影響，世界先進第三季毛利率表現持續提升，部分原因來自急單帶動，預期 8 吋供不應求的情況將持續，上調明年 EPS 預估值 18% 至 5.37 元，維持買進評等，目標價由 105 元上調至 115 元。

另一家歐系外資指出，世界先進明年主要成長動能將來自電源管理晶片，在代工價格調升、5G 電源管理晶片半導體內含量提升，車用需求復甦及新加入的 IDM 訂單挹注下，明年營收估成長 9%，並上調 EPS 預估值 3.2% 至 4.78 元，但考量擴產成本可能偏高、壓抑營運槓桿效益，維持中立評等及目標價 104 元。

在營運前景樂觀下，世界先進今 (5) 日股價跳空開高，睽違逾 3 個月，重返百元俱樂部，盤中漲幅最高逼近 5%，站上 101 元。