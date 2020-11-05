〈國票金法說〉樂天商銀拚年底前內部試營運 不打燒錢戰略

國票金控 (2889-TW) 今 (5) 日舉行法說會，國票金轉投資的純網銀開業進度備受矚目，樂天商銀董事長簡明仁表示，樂天商銀預期今 (2020) 年底前進行內部試營運，因為樂天有已建構好的生態圈，因此樂天商銀不會採「燒錢戰略」，而會善用樂天生態圈來拓展業務，預計開業三年就會開始獲利。

簡明仁表示，樂天商銀 7 月向金管會提出營業執照申請，金管會 8 月時派員到樂天實際查核，提供很多指導意見後，樂天商銀在 9 、10 月全力進行調整修正，近期已經把調整報告全數繳交。

簡明仁表示，現在就是靜待金管會核發營業執照，核發執照後，還要 1 到 1 個半月的試營運，包括 1 個月跟央行、存保單位等做資料傳輸、資金傳送的測試，另外有半個月要對內部員工試營運，希望年底前可以內部試營運。

國票金董事長魏啟林表示，未來樂天商銀開業後，國票金的負債倍數可以增加 2 倍，票券金融取得 RP、或是跟銀行借款，都計算在負債倍數，一旦負債倍數增加，資金成本將更低廉，有助國票金資金運用更有彈性，國票證券的財富管理商品也可透過網銀平台銷售。

簡明仁進一步指出，樂天在日本有 20 年經營經驗，資安系統維護和建置都很好，與另外兩家純網銀最大的不同，是樂天商銀在資安這塊很有信心，且樂天商銀也已經向金管會承諾，在開業後一年內，會將日本資安系統引進台灣，希望對台灣網路銀行發展有所貢獻。

此外，簡明仁表示，樂天商銀是先有生態圈，樂天電商目前擁有 500 多萬會員，已經有原來的客戶，再提供金融服務，可望有更高的忠誠度及黏著度，因此樂天不會加入燒錢戰略，而是善用樂天生態圈來拓展業務，且樂天也跟 PC HOME、電信或百貨公司都有策略聯盟關係，有助打造樂天網銀生態圈。

簡明仁還說，目前樂天商銀規模約為 130 人，預計再招聘 30 人左右，希望開業時公司員工可增加到 160 人左右，將以資訊、資安人才為主要招募對象。