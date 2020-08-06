中美晶Q2純益季增9.5% 上半年每股賺4.26元寫歷史次高

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 今 (6) 日公告第 2 季財報，稅後純益 15.16 億元，季增 9.54%，較去年同期轉盈，寫歷史次高，每股純益 2.59 元；在去年擺脫長約包袱後，營運回歸正常市場機制，上半年稅後純益 29 億元，較去年同期轉盈，並寫新高，每股純益 4.96 元，創歷史次高。

中美晶第 2 季營收 150.38 億元，季減 1.57%，年減 9.7%，毛利率 35.21%，季增 2.16 個百分點，年增 23.92 個百分點，營益率 26.85%，季增 2.59 個百分點，年增 23.11 個百分點；稅後純益 15.16 億元，季增 9.54%，較去年同期轉盈，每股純益 2.59 元。

中美晶上半年營收 303.15 億元，年減 11.3%，毛利率 34.13%，年增 9.61 個百分點，營益率 25.55%，年增 8.57 個百分點；稅後純益 29 億元，較去年同期轉盈，每股純益 4.96 元。

中美晶去年第 2 季認列太陽能多晶矽合約的虧損性負債準備，衝擊去年營運表現，但估列負債準備後，已擺脫最後一項長約包袱，今年起回歸正常市場機制運作，帶動獲利攀揚。

從子公司環球晶表現來看，第 2 季受惠醫療、遠距應用帶動，加上客戶急於建立安全庫存，稅後純益 33.97 億元，季增 18%，年減 4.2%，每股純益 7.81 元，為近 1 年高點；上半年稅後純益 62.78 億元，年減 15.3%，每股純益 14.42 元，挹注中美晶獲利表現。