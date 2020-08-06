〈中美晶入股宏捷科〉宏捷科獲挹注資金 將擴充產能與發展氮化鎵

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2020年8月6號17點53分

宏捷科 (8086-TW) 今 (6) 日與中美晶 (5483-TW) 共同召開重大訊息宣布，中美晶將參與宏捷科私募普通股 45000 千股，私募價格為 77.7 元，募資完成後，宏捷科將獲得 34.965 億元資金，董事長祁幼銘表示，將主要支應未來資本支出、擴充產能，強化氮化鎵 (GaN) 開發。

祁幼銘指出，隨著未來 5G、WiFi、3D 感測 VCSEL 晶片商機逐步成熟，宏捷科 6 月也完成擴建二廠事宜，7 月購置並安裝機器設備，估今年底總產能可從現階段每月 12000 片提升至 15000 片，二廠也保留每月 20000 片產能擴充空間。

祈幼銘進一步表示，取得資金將先償還銀行貸款 5 億元，剩餘 30 億元則用在產能擴充、開發新技術，至於機器設備方面，因製程有 80-90% 可與氮化鎵共用，規畫新購置的數量不大。

展望未來，祁幼銘表示，期望透過與中美晶上下游策略聯盟，共同發展氮化鎵 (GaN) 產品，加速供應下一波產業 5G、電動車等高頻率、高功率所需的關鍵零組件，讓台灣化合物半導體產業鏈具競爭力，並擴大營運規模、提升營運績效。

中美晶參與宏捷科私募後，將取得宏捷科 22.53% 股權，並成其最大股東，但雙方私募完成後，宏捷科既有經營團隊並不會改變，也不會有更名計劃。