中美晶入股宏捷科成最大股東 瞄準氮化鎵商機

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 與砷化鎵代工廠宏捷科 (8086-TW) ，今 (6) 日共同宣布，中美晶將認購宏捷科發行私募普通股 4500 萬股，每股價格 77.7 元，將取得宏捷科 22.53% 持股，成最大股東，宏捷科也將因此取得 34.965 億元資金，雙方將攜手加速開發氮化鎵 (GaN) 產品。

中美晶近年來積極佈局半導體材料產業，除本業太陽能電池、電廠開發等太陽能業務外，還包括旗下半導體事業矽晶圓子公司環球晶 (6488-TW)，及持股比重約 41.9% 的轉投資公司藍寶石基板廠兆遠 (4944-TW)、持股比例約 3 成的半導體特殊氣體廠台特化、持股約 19% 的車用二極體廠朋程 (8255-TW)。

此次中美晶認購宏捷科全數私募股權，主要原因有二，第一，宏捷科在現有砷化鎵晶圓代工領域擁有自主技術，近年來致力開發新製程產品，且營收、獲利逐年成長，營運穩定；第二，宏捷科近年來積極開發新世代半導體材料氮化鎵 (GaN) 產品，與環球晶致力研發的寬能隙晶圓材料 (GaN on SiC)，具有上下游材料供應互補綜效。

宏捷科與中美晶盼藉由上下游策略聯盟，共同發展氮化鎵產品，以利快速供應下一波 5G、電動車等高頻率、高功率所需的關鍵零組件，建構具競爭力的台灣化合物半導體產業鏈。