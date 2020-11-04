瑞銀：股市開始反映川普連任預期 投資人宜利用波動性為長期布局

美國大選結果目前仍不明朗，預計還需要幾天才能分出勝負。瑞銀財富管理週三 (4 日) 指出，股市已經開始反映川普成功連任的預期，但在進一步明朗之前，市場可能較為動盪，投資人正好可以利用波動時期，建立長期部位，並為未來美元疲軟做好準備。

瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark H. Haefele 週三發文指出，現階段不僅川普連任的機會增加，共和黨掌控參議院的可能性也上升。市場也有所反映，美股期貨特別是那斯達克指數上漲幅度較大，很可能是對川普放鬆監管的樂觀情緒所帶動。

與此同時，在中美貿易形勢將持續緊張的憂慮升溫下人民幣走跌。

Haefele 表示，預期市場波動加劇，直到選舉結果更加明確為止。但無論最後是誰入主白宮，經濟自疫情中復甦，仍會是未來幾個月股票市場的主要驅動因素。

因此，Haefele 建議，投資人應該利用波動性建立長期部位，遵循固定的時間表分批進場，來降低風險，並逢低買入。

此外，Haefele 認為，無論最終選舉結果如何，中期來看美元都將走弱，「一旦全球經濟復甦開始，市場可能青睞風險更高的機會 (比如歐元和英鎊)，而瑞郎和和日圓則有機會成為更佳的避險選擇。」

鑑於黃金以美元計價，且波動性將繼續，Haefele 相信，貴金屬仍有上漲的空間。