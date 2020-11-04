〈美國總統大選〉高盛：無論最終誰當選 美元到2023年都會跌15%以上

高盛外匯與新興市場策略師 Zach Pandl 週二 (3 日) 表示，考量到實質利率走弱、全球經濟復甦狀況，預估到 2023 年底，美元將下跌達 15% 或更多，此外，短期內拜登若當選美元弱勢將加劇，而長期不論誰上任則都有走弱風險。

Pandl 表示，目前美國實際利率持續處於負值，全球經濟正自新冠肺炎的衰退中持續復甦，是「美元走弱的起手式」，因此，他預估美元被高估約 10% 至 15%，直到 2023 年底，美國實質廣義貿易加權美元指數將貶值約 15% 甚至更大，如此一來美元將跌至 2014 年末以來的最低點。



此外，新冠肺炎的進展、疫苗的開發以及美國總統大選也是其中幾大關鍵，不過這些不會影響美元的中長期走勢。

Pandl 指出，鑑於美國總統大選的不確定性日漸增溫、全球經濟健康狀況以及美國相對其他市場表現等考量，市場投資者似乎不願意在 2021 年前接受如此低的美元匯率，因此，未來幾個月許多投資者不會為美元走弱來布局。

不過，高盛預計，若出現民主黨候選人拜登入主白宮、民主黨掌握參眾兩院的「藍色浪潮」，美國政府可能將提供 2.5 兆美元的新一輪紓困案，這將導致美元進一步走弱。 Pandl 表示，在聯準會至 2023 年維持低利率下，美國推出大規模財政政策後必須發債彌補赤字，此時美元勢必走弱才能鼓勵國外投資者購債。

另一方面，Pandl 提到，民主黨拜登若上任將意味著處理中國等國際事務將以多邊外交為主軸，此時可能會使人民幣兌美元升值，若提高公司稅以及加強科技業監管則會驅使國外對美國股票的需求下降，美元也可能因此走弱。

而若最終由川普連任以及共和黨繼續掌握參議院，Pandl 認為到 2020 年底，美元的底部會有良好的支撐。不過，明年市場焦點將轉而聚焦到疫苗分配以及全球經濟表現，這意味無論如何，屆時誰上任美元最終都有走弱的可能。