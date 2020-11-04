螞蟻IPO喊卡 國壽、富邦認購資金未匯出不受影響

全球規模最大 IPO 螞蟻科技昨 (3) 日突然宣布暫緩上市，為市場拋下震撼彈，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽、富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽搶到 IPO 門票的兩家公司均表示，認購資金未匯出，對公司並無影響。

國壽及富邦 2 日才公告取得螞蟻集團 IPO 股份，國壽以每股港幣 80 元，取得 988 萬 2345 股，交易金額港幣 7 億 9855 萬元（約新台幣 29.5 億元），富邦則是以每股港幣 80 元取得 18.8 萬股，交易總金額約港幣 1519 萬元（約新台幣 5620 萬元）。

不料，螞蟻集團在上市掛牌前兩個交易日，突然暫緩上市，上交所昨日晚間率先公布，決定暫緩螞蟻科技在科創板上市；螞蟻集團隨後也宣布香港上市計畫同步暫緩。螞蟻集團今天早上進一步公布對中籤者的退款安排，香港公開發售的申請股款將不計利息分兩批退回。

對於螞蟻 IPO 突然喊卡，國泰金和富邦金皆表示，認購螞蟻 IPO 資金還沒有匯出，因此對公司完全沒有造成影響。

至於外界傳出螞蟻可能需要限縮業務，估值可能因此調降，若重啟 IPO 後，估值下降，是否會持續參與申購？國泰金表示，後續看香港交易所如何處理，國泰這邊會配合辦理。富邦金則說「假設性議題不予回應」。