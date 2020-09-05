〈熱門股〉生華科新冠新藥首位受試者康復 股價直奔創高

生華科 (6492-TW) 旗下被視為治療新冠肺炎潛力新藥 Silmitasertib，與美國醫療體系 Banner Health 共同合作臨床試驗，首位新冠肺炎受試者用藥後，病情好轉且可出院，激勵股價連 2 日漲停，週五 (4 日) 突破 200 元大關，收 210 元，寫新高。

生華科新藥 Silmitasertib 獲美國 FDA 核准緊急人體臨床試驗後，8 月 29 日針對新冠肺炎患者用藥，受試者為 64 歲男性，曾接受過 5 種藥物治療，包括瑞德西韋、類固醇地塞米松、抗生素 Ceftriaxone、抗生素 Azithromycin 及抗凝血劑 Enoxaparin，由於病情未好轉，在沒有其他藥物選擇下，使用生華科的 Silmitasertib。

生華科指出，受試者首次服用 Silmitasertib 後，耐受性良好且可脫離氧氣設備、正常自主呼吸，用藥第 4 天時，臨床主持醫師評估，患者已達出院標準，治療第 5 天幾乎完全康復。

生華科表示，Silmitasertib 可救援使用瑞德西韋、類固醇地塞米松和多種抗生素無效的患者，此外，相較於瑞德西韋治療，平均出院時間為 10-15 天，Silmitasertib 可縮短患者康復和出院時間。