盤前財經大事搶先讀2020年11月04日

今日操盤前瞻

美國 9 月貿易收支

歐元區 10 月綜合 PMI

法說會：研華、群電、茂生農經

終止掛牌：先豐

共和黨民調專家：選戰關注 3 個搖擺州 拜登拿下 1 個就勝選

共和黨民調專家和政治策略師 Frank Luntz 周二 (3 日) 說，他將特別關注三個搖擺州：北卡羅萊納、佛羅里達、俄亥俄，這三個是決定拜登還是川普入主白宮的關鍵。閱讀全文...

螞蟻暫緩上市 資深人士：非取消批文 上市是時間問題

上海證券交易所 (上交所) 週二 (3 日) 晚間公告，暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市的決定。造成同集團阿里巴巴 (BABA-US)，ADS 盤前急跌 4.8%，報 296 美元。閱讀全文...

指揮中心批無提供新冠疫苗授權文件 東洋：因未完成商業條件

東洋 (4105-TW) 3 日晚間公告，因德國藥廠 BioNTech(BNT) 與台灣衛福部疾管署，在新冠疫苗的數量與價格未達成共識，因此東洋將無法如期代理疫苗來台，不過遭疾管署指揮中心反擊，是因東洋沒提供授權文件，導致談判破局。閱讀全文...

環球晶明年出貨量將較今年成長 8、12 吋價格確定漲價

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (3) 日召開線上法說，董事長徐秀蘭表示，目前 12 吋產能持續滿載，8 吋也近滿載，價格也已確定喊漲。閱讀全文...

台北國賓將申請危老改建 潛在價值受矚

連鎖飯店國賓 (2704-TW) 今 (3) 日公布第三季財報，董事會也決議將對台北國賓危老改建案提出申請，國賓說明，相關細節仍規劃中，有望在年底前送件。閱讀全文...