生華科新冠新藥傳捷報 首位受試者不到一周即出院

生華科 (6492-TW) 今 (3) 日表示，旗下被視為治療新冠肺炎潛力新藥 Silmitasertib 獲美國 FDA 核准緊急人體臨床試驗後，首位新冠肺炎重症受試者用藥第 5 天後，身體狀況明顯好轉，預計明天出院。

生華科表示，首位受試者為 64 歲男性，美國時間 8 月 16 日首度確診，8 月 20 日住院後開始接受高壓氧氣治療，期間接受過 5 種藥物治療，包括瑞德西韋、類固醇地塞米松、抗生素 Ceftriaxone、抗生素 Azithromycin 及抗凝血劑 Enoxaparin，由於病情未好轉，在沒有其他藥物選擇下，使用生華科的 Silmitasertib。

生華科指出，受試者 8 月 29 日首次服用 Silmitasertib 後，耐受性良好且可脫離氧氣設備、正常自主呼吸，用藥第 4 天時，臨床主持醫師評估，患者已達出院標準，治療第 5 天幾乎完全康復，預計在美國時間 9 月 3 日出院。

總經理宋台生表示，Silmitasertib 可救援使用瑞德西韋、類固醇地塞米松和多種抗生素無效的患者，此外，相較於瑞德西韋治療，平均出院時間為 10-15 天，Silmitasertib 可縮短患者康復和出院時間。

生華科表示，此臨床試驗是與美國最大醫療體系之一的 Banner Health 合作，臨床試驗將由 Banner Health 負責執行，預計收案 5-10 名新冠患者，後續也將啟動較大規模的二期試驗，初步規劃收案 40 人。