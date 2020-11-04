〈美國總統大選〉不只看選情！美股在大選日上漲的4大理由

美股三大指數周二 (3 日) 大漲，道瓊勁揚 550 點，市場解讀是因為投資人預期選舉將有明確結果、民主黨候選人拜登可望勝出，但 Barron’s 報導，至少有四個因素可以提供解釋。

1. 預期大選出現明確勝選者

專家認為，投資人最擔心大選沒有明確贏家，上演 2000 年的戲碼並導致股市大跌。由於拜登在最後民調中仍保持領先，市場似乎認為情勢明朗，激勵股市大漲。

但 Barron’s 提出當中可能的謬誤之處：拜登領先川普的差距在選前幾天縮小，代表選情膠著或出現爭議的機率提高，因此，股市大漲大致上是投資人期許所帶動，而非基於選舉資料和邏輯做出的判斷。

2. 預期出現藍色浪潮

分立性政府通常被視為較有利股市，因為參眾兩院由兩黨分治可以彼此制衡，讓政策循序改變而非一夕大改。但在美國經濟亟需財政支持的情況下，一黨掌握參眾兩院可能對推動刺激計畫更有益。

3. 經濟數據利多帶動

最新數據顯示，美國製造業景氣良好，10 月 ISM 製造業指數躍升至 59.3，遠高於市場預期，且初領失業救濟金人數持續下滑。一些人認為，就算沒有刺激計畫，美國經濟狀況依然良好。

Barron’s 表示，這個論點不太能站得住腳，畢竟人人正關注選情而非經濟數據。

4. 最有可能的因素：空頭回補

美股上周交出最差的選前表現，道瓊指數暴跌 6.5%，做空股市的賺了不少。這些人獲利之後勢必開始思考，大選來臨是否不該繼續抱著空單，可能有一些空頭回補的買單支撐股市上漲。Barron’s 認為，這是解釋周二漲勢的最有力因素。