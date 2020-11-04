電動車股就是狂！Lordstown無來由大漲22% 或料拜登當選？

電動皮卡製造商 Lordstown Motors (RIDE-US) 週二 (2 日) 下午交易跳漲 35%，最終以 22% 漲幅收盤，但當日沒有明顯消息，又是一樁小市值電動車股的奇異交易例子。

Fisker (FSR-US) 上週五漲逾 25%，週一又無端上漲，頂多是因為該公司完成與 Spartan Energy Acquisition 的合併後，股票代碼變動。

Lordstown (RIDE) 在 Fisker 之前完成與一家特殊目的收購公司 (或稱 SPAC) 的合併，在合併後更改交易代碼的頭一日，Lordstown 股價雖然上漲，但漲幅僅有 4%，之後一週股價一路下滑了 31%。同期道指下跌 6.5%、S&P 500 下跌 5.6%。

然而，週二卻找不到任何推動該股票的理由，該公司官網也未列出新消息，也沒有新的分析師啟動該股票的追蹤評價。

Lordstown 只有一個來自 BTIG 分析師 Gregory Lewis 的「買進」評級，他在 10 月 12 日給予該評級並將目標價定為 50 美元。

電動車產業表現亮麗或許有幫助，但也不至於推升到 2 位數的漲幅，扣除 Lordstown，《巴倫》商周追蹤的電動車股週二午盤平均漲幅僅有 4%，但其中 Workhorse (WKHS-US) 上漲 11.5%，超過平均。

Workhorse 製造商用全電動汽車，美國卡車需求的很大一部分用於商業應用。Lordstown 計畫製造一輛商務和休閒兩用的皮卡車，或許這可以解釋其股價高於同業表現的部分原因。

選舉或許也是一個因素。根據賭注呈現結果，拜登勝選的機會為 61%，而拜登勝選有利電動車股。Baird 分析師 Luke Junk 週二研究報告中指出，拜登支持打造電動車基礎設施，這可望加速電動車的普及。儘管如此，選舉結果離揭曉還有段時間。

Lordstown 未能立即回應股價走勢的置評請求。

然而，即使週二大漲，該股距離 9 月 22 日登上的 52 週高點仍下跌了約 50%，近期電動車股的交易波動非常劇烈。

此處形容該公司交易價格怪異，並無隱含或明喻該公司估值不正常之意，但股價波動太過激烈確實是大事，因為過度激烈的走勢可能使投資者拋售股票或者遠離該產業，，使公司籌集資金更加困難，潛在對現實世界產生衝擊。