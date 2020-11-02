〈美國總統大選〉最怕結果難產 美股恐跌20% 分批長短線布局不用慌

美國總統大選倒數，民主黨與共和黨的當選呼聲互有消長，選情不確定性仍高，美銀研究團隊表示，美總統大選最怕當選人難產，一旦發生此爭議，美股恐下跌 20%。面對市場多空角力，銀行業者表示，只要分批以短線、長線布局就不用慌。

北富銀表示，美總統選舉變數，加上市場對新冠肺炎入冬後捲土重來的憂慮，美股近期波動加劇、持續震盪，隨著政策和選情變數的機率攀升，美股短線難逃多空角力態勢，建議投資人審慎以對或降低風險性資產部位；長線隨著美國經濟持續恢復、貨幣政策維持寬鬆，預期市場的資金動能充沛，投資人可多留意成長型產業、價值型產業，逢低布局。

美國總統選情陷入膠著，美銀研究團隊表示，無論川普或拜登勝選，市場想見到的是明確勝利；若陷入爭議使當選人難產，最糟糕的情況是直到 12 月甚至明年 1 月 20 日就職典禮前，仍無法順利權力轉移，美股可能下跌多達 20%。

面對市場波動加劇，北富銀建議，美國總統大選前投資宜謹慎，資產配置調整為股債平衡、各佔一半。股的部分，北富銀相對看好亞太、中國與台灣三大區域；債的部分，由於市場預估美國聯準會 2023 年前皆維持低利環境，相對看好全球綜合債券、短年期高收益債券，這類標的有助於在低利環境下提高投資人的收益率。另外，股債兼具的平衡 / 多重資產型基金，投資人亦可分批布局，可同時滿足分散風險與創造收益的需求。

長線美股在經濟與貨幣政策的激勵下，有機會持續彈升。北富銀指出，若投資人有計畫想趁此際進行長時間投資，可採「定期定額」的投資方式，透過長期扣款攤分投資成本，分散風險，尤其美國大選前夕，市場高、低點難以捉摸，最適合定期定額。

至於定期定額選擇標的，北富銀表示，可多留意成長型產業，例如新科技、5G、預防醫療等，與價值型產業例如民生消費、金融、房地產等。