〈美股盤後〉美國大選日前夕 道瓊收紅逾 400 點

週一 (2 日) 美國大選日前夕，美債、黃金和美元上漲，儘管大型科技股失利，美股自上週拋售潮中反彈，道瓊收紅逾 400 點。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4,660 萬例，死亡數突破 120 萬例。美國累計確診超過 920 萬例，累計死亡數超過 23.1 萬。

美國公衛專家福奇 (Anthony Fauci) 稱，美疫情在寒冬季節的處境非常糟糕，此番言論惹火川普，川普直言選後要開除他。

歐洲各國再次下達封城令遏止疫情惡化，包括英國、法國、德國、愛爾蘭、奧地利和比利時都重回封鎖時代。世界衛生組織 (WHO) 總幹事譚德塞自稱，曾和新冠確診接觸，目前正自行隔離，強調沒有出現任何症狀。

週一 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 423.45 點，或 1.60%，收 26,925.05 點。

標普 500 指數上漲 39.80 點，或 1.22%，收 3,309.76 點。

那斯達克指數上漲 46.02 點，或 0.42%，收 10,957.61 點。

費城半導體指數上漲 13.92 點，或 0.62%，收 2,260.07 點。

標普 11 大板塊以能源、材料和工業股領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎僅 Alphabet 收漲。IBM (IBM-US)；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.083%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.069%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.04%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.51%；臉書 (FB-US) 下跌 0.67%。

道瓊成分股近乎全漲。漢威聯合 (HON-US) 上漲 5.25%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 5.14%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 5.12%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 3.96%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.81%；波音 (BA-US) 上漲 2.92%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 下跌 0.78%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.41%；美光 (MU-US) 下跌 1.25%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.37%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.49%。

台股 ADR 僅聯電收黑。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.51%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.23%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.31%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.24%。

焦點個股消息

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.083%，該公司週一正式寄出邀請函，第三次的秋季特別發表會訂在台灣時間 11 月 11 日凌晨 2 點登場，外界認為，主角就是江湖盛傳的搭配自家晶片 Apple Silicon 的新款 Mac。

果迷又要熬夜啦！蘋果第三場秋季發表會 11/11 凌晨登場。(圖片：蘋果)

Under Armour (UAA-US) 上漲 4.48%。投行 Stifel 將股價評級上調至「買入」，還將其目標價從 11 美元提高到了每股 17 美元。

挪威郵輪 (NCLH-US) 下跌 2.71%，挪威郵輪週一宣布，3 個旗下郵輪品牌停駛時間延長至 2020 年底。

經濟數據

美國 10 月 Markit 製造業 PMI 報 53.4，預測 53.3，前值 53.3

美國 10 月 ISM 製造業 PMI 報 59.3，預期 55.6，前值 55.4

美國 10 月營建支出月增率，預期 1.0%，前值 1.4%

華爾街分析

華爾街大多頭、投資諮詢公司 Yardeni Research 總裁兼首席投資策略師 Ed Yardeni 稱，痛苦的拋售已不復存在，選舉似乎並不能解決所有問題，但可能會解決一個大因素：不確定性。

Ed Yardeni 提到，週二大選結果將在幾日內定案，這將為年底的大漲奠定基礎，推測標準普爾 500 指數將達 3500 點，較 9 月 2 日的歷史高點低 2.5%。

First Abu Dhabi Bank Pjsc 首席經濟師 Simon Ballard 說：「市場週三上午可能看起來很不同的是一個藍色浪潮，如果它發生了，應會激發股民針對刺激措施迷大舉買入，或出現一個分裂的政府提醒人們，未來會出現漫長的冬季，所以這是非常重要的一周。」

知名財經主持人 Jim Cramer 表示，週一道瓊和標普上漲的原因可能是對大選結果推遲或存在爭議的擔憂有所緩解，上週真的超賣了。

Vital Knowledge 創始人 Adam Crisafulli 稱，由於投資者在等待美國大選的明朗化，全球基本上仍處於觀望狀態，這是因為選後，新刺激措施談判恢復，以及聯準會 (Fed) 進一步支持，短短幾天內，未來前景將變得更加清晰。