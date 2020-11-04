〈美國總統大選〉美選後殖利率攀升對新興市場不利？大摩：今年不一樣

從歷史數據來看，美債殖利率上升通常不利新興國家市場資產，但摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師週二 (3 日) 發布報告表示，就算美國總統大選選後美債殖利率急速上升，新興市場資產可望倖免於難，理由是目前殖利率主要受到通膨預期影響而非實質利率，新興市場資產仍有獲利空間。

摩根士丹利分析師表示，只要美債的拋售是受到通貨膨脹預期提高，而非「實質」借貸成本增加影響時，今年美國大選後若拋售造成債券殖利率走高，可能就不會打擊新興市場的資產。

目前市場普遍預期民主黨的「藍色浪潮」即將實現，也就是民主黨候選人拜登當選總統，且民主黨重掌參議院與眾議院的控制權，政府傾向實施積極的財政支出，推升債市投資人的通膨預期並引發債市拋售。

摩根士丹利分析師探討的在於債券殖利率可分為兩個元素：預期通膨率與實質殖利率，前者為對未來通膨的預期，後者則是債市投資人的借貸成本，可一窺全球金融情勢，也是比債券殖利率更好的借貸成本指標。

目前十年期美債殖利率為 0.88%，未來十年的通膨預期為 1.72%，而經通膨調整的殖利率為負 0.83%。

歷史經驗顯示，美國債券殖利率維持高檔時都會削弱諸如新興市場擁有較高收益的債券這類高風險資產。然而，較低的利率通常會提高全球的資金流動性，這有利於拉高新興市場資產估值。

不過，摩根士丹利分析師表示，如果美國經通膨調整的殖利率 (即實質殖利率) 上升是推升債券殖利率的力量，這時美債的拋售便會對新興市場資產不利。

摩根士丹利從殖利率過去走勢發現，如下圖所示，平衡通膨率較高使十年期國債殖利率上漲至少 30 個基點時，新興市場政府債券、貨幣和公司債有 85% 的時間均出現良好表現，然而，若美債殖利率是由通膨調整過殖利率 (即實質殖利率) 上升所帶動的話，新興市場資產往往都會蒙受損失。

iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF 今年迄今上漲 1.3%，而標普 500 指數同期則上漲 4.3%。