太陽能「慘」業起死回生 8檔概念股營運吹響反攻號角

沉寂多年的太陽能族群，今年下半年表現一飛衝天，國內模組廠調整營運體質有成，在大型案場趕著併網發電助攻下，整體出貨量攀高，元晶 (6443-TW) 及茂迪 (6244-TW) 第 2 季順利轉盈，聯合再生 (3576-TW) 稼動率滿載，9 月賺贏去年全年，這一波太陽能市況回溫，案場裝機浪潮的 8 家台廠將是最大受惠者。

太陽能電池目前市場主流為矽晶，單晶、多晶合計市占率達 9 成，不過，電池市場長年飽受紅色供應鏈競爭，流血戰讓昔日股王益通殞落，也迫使其他中下游台廠紛紛淡出電池領域，轉投向模組、系統開發為主。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 承諾，於 2050 年底前，全球據點將使用再生能源，依照政府原先規畫，今年太陽能發電量應達 6.5GW(百萬瓩)，但上半年遭遇疫情亂流，大型電廠開發普遍遞延，所幸下半年國內疫情緩和，台廠迅速取得反攻契機。

根據 TrendForce 綠能研究處統計，今年上半年國內太陽能模組出貨量逼近 1GW，創歷史新高，聯合再生、元晶、友達 (2409-TW) 為前三大模組廠，茂迪因為拿下開發商大型訂單，首次登上第五名。聯合再生受惠大型案場建置加速，模組出貨暢旺，加上客戶訂單回流，廠區稼動率滿載， 9 月自結稅後純益 3.24 億元，年增 162%，每股賺 0.12 元，第三季將終止連六虧。

元晶自第 2 季起即揮別虧損，9 月稅後純益年增 241%，每股賺 0.12 元，稼動率維持滿載，受惠模組需求強勁，成長動能將延續至明年；茂迪調整營運體質有成，第 2 季也成功轉盈，累計前 8 月稅後純益 1.69 億元，EPS 0.57 元，在搶裝潮刺激下，需求暢旺，能見度達明年第 1 季。

面板大廠友達業內外皆美，上半年大型太陽能案場建置受疫情衝擊皆有遞延，第 3 季起陸續開工，推升友達太陽能模組產能利用率居高檔，訂單能見度 1 年起跳，貢獻營收可望逐季遞增。此外，友達與陽光伏特家結盟併網發電，待售電收益業務發酵，也將拉高營收。

此外，安集 (6477-TW) 8 月每股稅後純益達 0.43 元，已擺脫虧損，目前年產能約在 150-160MW，在政府持續鼓勵太陽能案場建置下，第 4 季淡季不淡、營運持穩，明年擬將進一步擴充產能。新晶投控 (3713-TW) 第 1 季處分部分電廠後，負債比大幅調降，董事長資三德表示，第 3 季確定將轉盈，公司持續推動自有電廠建置，第 4 季可望維持小幅獲利，看好明年營運表現。

國碩 (2406-TW) 受惠模組需求回溫，7 月起轉盈，擺脫上半年虧損窘境，近期也積極轉向太陽能電站開發，攜手宇軒綠能合資成立碩明綠能，投入政府太陽光電標租案，將成為新動能。此外，國碩子公司碩禾 (3691-TW) 主要從事太陽能板正銀漿料，在中國市占約 2 成，隨著下半年出貨顯著成長，加上電廠收入提升，8、9 月繳出亮眼成績，法人估第 4 季營收可望較去年同期躍進。

達能 (3686-TW) 近期陸續處分多晶生產機台，停產矽晶圓，加上減資彌補虧損，帶動本業虧損收斂，10 月初也通過董事會將設立子公司，經營再生能源發電與工程承包業務，瞄準中大型電站標案，期盼成為新動能。達能 9 月自結，稅後虧損 0.02 億元，每股虧 0.02 元，顯示轉型策略奏效。

自 7 月起，聯合再生、元晶、茂迪等多家太陽能模組廠股價強勢表態，漲勢強到被列為警示股，截至 10 月底，分別飆漲 130%、386%、388%，太陽能廠不僅減損、甚至出現獲利，在政府強力推動 2025 年非核家園的目標下，預期太陽光電產業可望成為再生能源的灘頭堡。