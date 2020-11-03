〈車市〉三陽首辦線上車展 新車款麒麟亮相

機車大廠三陽 (2206-TW) 今 (3) 日宣布，由於今年受新冠肺炎疫情影響，2020 年國際米蘭車展 (EICMA) 取消，改以 SYM Limitless 為主題首度嘗試線上車展，透過 3D 實境互動賞車方式發表最新研發技術、最新車款麒麟 KRN BT，以及概念電動車等各式車款。

據統計，10 月全台機車掛牌量達 9.79 萬台，年增 20%，創今年單月掛牌次高，累計前 10 月總掛牌量達 78.55 萬台，年增 9.8%，廠商預估全年掛牌量有望挑戰近年新高，其中，三陽前 10 月掛牌數達 22.16 萬台，年增 46%，市占率較去年同期大增 7 個百點至 28%，銷售熱絡。

在此次的線上車展中，三陽指出，除了過去幾年創新推出的車款鳳凰 FNX BT、龍 DRG BT，今年發表系列最新車款麒麟 KRN BT，融合龍與馬的特徵，強打活力無限、求新求變風格。

三陽進一步說明，KRN BT 車款式與奧地利 KISKA 設計公司合作，結合 BT Series 一貫的 Art-Fusion 設計，詮釋新概念的兩輪物種。

BT Series 靈獸車系是義大利文的 Bestia 之意，也帶有 Best Tech 概念，代表 SYM 最高科技，搭載有三陽獨特的三零科技，包括零後仰懸吊系統 (A.L.E.H.)、零噪音零污染怠速熄火系統和零延遲啟動系統 (Z.R.S.G.)。