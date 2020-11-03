〈耀登轉上市〉車載天線打進中國電動車龍頭 三大業務續強明年保持成長

天線廠耀登 (3138-TW) 董事長張玉斌指出，目前車載天線部分已從後裝市場進展到前裝市場，已經拿下中國第一大電動車品牌，以及日本二大車廠訂單，明年出貨可望逐步顯現，加上測試業務迎來轉單、量測設備穩健下，營運可望保持成長。

張玉斌指出，車載天線已從後裝市場進展到前裝市場，預計目前明年新品會開始出貨，對營收貢獻將逐步發酵，而耀登目前除了拿下中國第一大電動車廠外，也有中國本土汽車品牌，日系則以豐田、日產二大品牌為主。

此外，隨著工控客戶 Zebra 市占率持續提升、5G 小基站的陣列天線模組也可望開始出貨，耀登認為，明年三大業務中，天線及模組成長動能將最為強勁。

測試認證業務動能則僅次天線及模組，耀登表示，目前因為美中紛爭，原本中國客戶在歐美實驗室認證的訂單，全部轉到中國、台灣認證，目前訂單多了 20-30%，也著手擴增實驗室的檢測能量。

據了解，耀登第三方認證實驗室，除了提供電子產品符合各國法規之測試認證，也可提供 136 國國際轉證服務，目前在台灣約 10-20 個實驗室、中國約 20 個。

此外，中國在貿易戰下，加大 5G 研發力道，同樣推升檢測需求外，也支撐量測設備出貨表現，耀登看好，明年三大業務將同步成長，帶動營運續強。

而因應需求增加，耀登今年資本支出約 0.5-0.7 億元，年增 2-3 成，預計明年可望續增、突破億元，將以擴增研發、檢測實驗室為主。