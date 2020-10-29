〈碩禾股臨會〉太陽能搭能源轉型列車 國碩集團Q4、明年營運正向

太陽能導電漿廠碩禾 (3691-TW) 今 (29) 日召開股臨會，展望後市，董事長陳繼明指出，太陽能已是全球能源趨勢，近期在 RE100 會員計畫、國內政策驅動下，國碩 (2406-TW)、碩禾第四季與明年營運皆可望正向發展。

碩禾今年上半年由於疫情影響，太陽能案場多數停擺，導電漿出貨也下滑，導致上半年營運呈現虧損，下半年隨著市況回溫，客戶重啟拉貨，加上電站收入提升，9 月營收達 12.18 億元，創四年來新高，也帶動前三季營收年增率翻正，達 6.84%。

陳繼明表示，太陽能是趨勢產業，建置量以每年 15% 的力道成長，近期更隨著 RE100 計畫推動，以及台灣用電大戶需求增加，整體產業環境好轉，而國碩集團因深耕太陽能產業，明年營運也正向看。

陳繼明指出，國碩近期也積極投入太陽能電站開發，已與合作夥伴標得合計 10MW 以上的案場，也陸續取得併網許可，同時因今年上半年營運基期較低，看好國碩明年營運再優於今年。

碩禾總經理黃文瑞也看好，碩禾旗下子公司受惠先前布局的儲能、半導體事業陸續發酵，虧損可望持續收斂，加上本業導電漿新品獲得客戶採用，第四季營收可望維持第三季高檔，明年營運也可望優於今年。

國碩 9 月營收 12.7 億元，月增 59.85%，年增 70.34%，累計前 9 月營收 69.43 億元，年增 8.97%。