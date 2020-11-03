【群益投顧】指數開高走高，站穩於12700點整數大關，反彈氣勢強有助於續攻月線關卡

一、盤勢分析

美國大選日前，受惠新訂單和就業強勁成長，10 月 ISM 製造業 PMI 躍升至 59.3，創近 2 年新高。新訂單指數報 67.9，前值 60.2。美股道瓊反彈帶領其他三大指數同步走揚，美債、黃金和美元上漲。

川普表示總統大選後，美國將會立即端出大規模的經濟刺激法案。台股開高後不久即一路走強至 12760 點處，盤面上被動元件股全面轉強，國巨、華新科、奇力新、信昌電等紛紛大漲，各類股集體上揚，收盤指數上漲 144 點，漲幅 1.15%，收在 12736 點，成交量略增為 1664 億元。

二、盤勢預估

台股昨日盤中一度跌破 12500 點整數關卡後迅速反彈，今則大漲至季線 12731 點處，且已回補之前部分跳空下跌缺口，KD 指標於低檔反彈後持續攻至 50 處，顯示大盤已經脫離短期跌勢，正式成為反彈格局，未來如持續站穩於 12700 點處則有機會上攻 12800 點之上的月線關卡。

受惠於疫情帶動遠距在家上班需求，筆電及電腦需求處在高檔，也帶動華科旗下兩家業者營運走強，瀚宇博 (5469) 第三季獲利 12.39 億元、EPS2.35 元，前三季 EPS4.51 元。精成科 (6191) 第三季獲利 6.19 億元、EPS1.2 元，單季獲利創下歷史新高，前三季 EPS2.25 元。

國巨 (2337) 預計在高雄大發工業區擴建新廠案將於 11/14 日舉行動土，大發三廠預計 2022 年下半年竣工，初期投資額約新台幣 200 億元。至今年底國巨 MLCC 產能合計上看 800 億顆，加上新廠產能後國巨 MLCC 月產能未來可望達 1，000 億顆，僅次日商村田(Murata)、韓商三星電機(SEMCO)，穩居全球第三大廠。

精材 (3374) 先前法說預期第三季營收可望優於去年同期、改寫歷史新高，結果符合預期，9 月營收 7.8 億元，月增 5.32%、年增達 44.58%，連 2 月新高，第三季營收達 21.32 億元，季增達 61.97%、年增達 27.69%，同步創新高。累計前三季合併營收 48.77 億元、年增達 49.76%，續創同期新高。

台達化 (1309) 受惠新增產能有限、下游需求活絡，產品 ABS 報價走強。7 月自結 EPS0.64 元，單月獲利超過第一季，8~10 月營運狀況都強。市場估算 2020 年 EPS 有望上看 4 元。

三、強勢股

電子：

國巨 (2327)、華新科 (2492)、奇力新 (2456)、華邦電 (2344)、系統電 (5309)

非電：

大成鋼 (2027)、上緯投控 (3708)、國喬 (1312)、台達化 (1309)、利奇 (1517)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據