美國擴大發債 中國持續減持 施羅德：台灣、新加坡可能搶進美債

美國的赤字已經在迅速膨脹，而且隨著國會推動新一輪刺激方案以因應疫情，赤字還會進一步擴大。但與此同時，中國正減持美國公債，分析人士認為，這引發了誰來付帳的問題。

資產管理公司施羅德 (Schroders) 研究和分析策略師 Kristjan Mee 認為，擁有大量外匯準備金、並習慣進場干預的亞洲央行，是可能擴大購買美債的人選，台灣、新加坡符合這樣的條件。

Mee 指出，截至 8 月底，美國 12 個月的預算赤字接近 3 兆美元，如果國會再推新一輪刺激方案，加上稅收降低的影響，赤字可能會占到美國 GDP 的 20%。

這樣的大筆支出，必須有人出面大買美債，才可能支應，但中國的重要性正在減弱。

隨著美中關係轉壞，中國一直在逐步減持公債，去年 6 月，中國已將最大債主名號讓給日本，截至今年 8 月，中國持有美債為 1.06 兆美元，較 2015 年底的 1.24 兆美元有所下降。

德意志銀行策略師 Alan Ruskin 認為，中國減持的重要原因在於政治因素，中國不希望因增加美元儲備而增加對美國的依賴。

Ruskin 指出，美國聯準會在此情勢下，將不得不加大對美債的購買。

Mee 則更關注亞洲央行，並表示，美元進一步走軟可能會刺激新興市場央行增持美國公債，因新興市場央行經常通過買入美元進行干預，以防止本幣升值過多。

他認為，許多新興市場國家都是出口經濟體，貨幣變得過於強勢，出口將不再具有吸引力。這讓他們有理由大量購買美元，令美元走強。