澳洲降息15基點至0.1% 宣布1000億澳幣新一輪QE

澳洲央行 (RBA) 周二 (3 日) 決議降息 15 個基點至 0.1%，符合市場預期，並宣布資產收購計畫擴大 1000 億澳幣，希望提振受疫情打擊的經濟，澳股漲勢擴大，澳幣走軟。

澳洲央行將基準的現金利率由 0.25% 調降至 0.1%，創記錄新低，是該行在 3 月二度降息至今的首度降息，此外，未來六個月期間將收購 5 到 10 年期公債，規模 1000 億美元。降息和擴大量化寬鬆 (QE) 大致符合市場所料。

澳洲央行預料至少 3 年內不會升息，並表示如果有必要，委員會準備好採取更多措施。

澳洲標普 ASX200 指數周二開高走高，澳股原本就投資人預期會有進一步貨幣寬鬆而走高，決策出爐後漲幅擴大，截稿前上漲 2.3%。

澳幣兌美元走軟，報 0.7043，貶值 0.13%。澳洲公債反彈，五年期公債殖利率觸及 0.257% 新低。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 透過聲明說：「委員會今日決議推出進一步的計畫，包括降息和擴大 QE，藉此支持創造就業，並讓澳洲經濟從疫情中恢復。」

Lowe 說，央行承諾盡全力支持創造就業，最近經濟數據略優於預期，短期內的展望也比幾個月前好。即使如此，經濟復甦預料仍將崎嶇不平，未來展望依舊取決於是否能成功控制疫情。

澳洲經濟上半年度陷入萎縮，不過澳洲央行副總裁 Guy Debelle 表示，預期 9 月為止一季的官方數據，將顯示 GDP 恢復正成長。