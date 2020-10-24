FED官員：若再發生拋售 美債仍會陷入流動性風險

今年因新冠肺炎引發的債券拋售潮一度使債市出現流動性風險，紐約聯邦準備銀行市場委員會一位成員周五 (23 日) 表示，目前美債買家債券規模不減反增，若未來再發生拋售潮，屆時流動性風險仍會襲捲而來。

紐約聯準銀市場部資深副總 Lorie Logan 在芝加哥布魯金斯金融穩定工作小組 (Brookings-Chicago Booth Task Force) 的演講中表示，3 月的債券市場震盪是「真正的例外事件」，當時美債殖利率全數跌至歷史低點。

Logan 表示：「儘管大眾很容易認為這可能是一生只會經歷一次的事件，但若花時間來反思和評估是否能從中記取教訓，使美債市場面對未來衝擊更具韌性，這點將至關重要。」

美債市場是世界上最具深度和流動性的市場，然而，在新冠肺炎爆發初期、恐慌蔓延下，投資者試圖大量拋售手中的美債，不料買家屈指可數。當時主要的賣家為共同基金、海外帳戶和對沖基金，共同基金在第一季拋售逾 2000 億美元的美債，海外帳戶也在 2 月到 4 月間拋售約 1610 億美元的美債。

據美國國債市場的買家 (主要交易商) 報告顯示，市場交易量從 2 月的每天 4000 億美元增加到 3 月中旬的每天 6500 億美元。撇除最近發行的美債，債券買賣價差更飆升至歷史最高水位，幾乎是正常值的 30 倍。

Logan 指出，在年初的拋售前，買家持有美債規模正處於歷史高位，無法再承擔更多供給量，導致流動性風險逐漸攀升，驅使聯準會介入購買美債恢復以往的流動性。不過，目前買家持有的美債反而比疫情初期還多，若屆時再出現一波拋售潮，他們可能同樣會面臨流動性問題。

此外，為了支應年初美國國會通過的 CARES 紓困案以及其他政府資助計畫，截至 9 月底財政部已經發行創紀錄的 15.5 兆美元公債，如果新一輪紓困法案再通過，未來幾個月債券發行量可能會再上升。

Logan 說：「隨著美債持續增加，金融中介需求可能再創高峰。」

Logan 並未在演講中明確回應， 11 月 3 日美國大選前後市場是否會出現波動。