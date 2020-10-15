澳洲9月失業率上升 就業人數減近3萬人 澳幣變動不大

澳洲 9 月份失業率攀升，儘管增幅低於預期，分析師指出，勞動力參與率快速下滑，比失業率攀高更令人失望。

澳洲統計局週四 (15 日) 發布數據顯示，失業率從 8 月份的 6.8% 升至 6.9%，低於經濟學家 7% 的預估中值。9 月份就業人數減少 29500 人，低於預期的 4 萬人。

雖然就業人數減少了 29500 人，但被統計局正式歸類為失業的澳洲人僅增加了 11300 人，主要原因是有些人停止找工作，勞動力參與率從 64.9% 下降到 64.8%。

澳幣變動不大，雪梨時間 12:55，澳幣報 0.7139 美元。

就業網站 Indeed 亞太地區經濟學家 Callam Pickering 表示，參與率下降較失業率上升更令人失望，即使從數據中剔除受疫情影響的維多利亞州，9 月份的就業人數仍然疲軟，也不是人們所樂見的復甦。

他表示，在整個危機中，失業率被大大低估了，若在統計上控制參與率的下降，將導致失業率在 8.7% 左右。

過去 1 年以來，澳洲就業人數減少約 36 萬人，失業人數僅增加了近 23 萬，原因是許多人放棄了尋找工作，或上個月因經濟封鎖而無法找工作。

就業數據反映了澳洲政府為控制疫情復發的影響，在 9 月期間，墨爾本繼續處於第 4 階段限制並實施了宵禁。澳洲央行預測，維多利亞州的封鎖，拖累上一季的 GDP 成長達到至少 2 個百分點。

自 3 月以來，澳洲央行不僅開始購買政府債券，也一直將基準利率保持在接近零的水位，試圖降低整體經濟的借貸成本。

開始購買政府債券以確保三年期政府債券的殖利率保持在 0.25% 左右以來，澳洲央行一直將基準利率保持在接近零的水平，試圖降低整個經濟的借貸成本。