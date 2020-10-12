知情人士：政治關係惡化 中國暫停由澳洲進口煤炭

據多家國外媒體引述知情人士消息，稱由於政治關係惡化，中國已經暫停採購澳洲煤炭。

知情人士表示，中國海關當局口頭通知幾家中國國營鋼鐵生產商和發電廠，立即停止使用澳洲煤炭，港口也被告知，不要卸載澳洲的煤炭。

中國海關總署未針對此發表評論，澳洲貿易部長 Simon Birmingham 表示，政府已經看到了這些報導，正與業界討論此一問題，業者過去也遭遇過出口到中國出現問題。

Birmingham 強調，澳洲將繼續凸顯自身作為高等級資源可靠供應國的角色，從而達成雙方互利互惠。

隨著兩國政治關係惡化，中國與其最大的大宗商品供應國澳洲的摩擦，已影響澳洲農產品的出口，以及許多礦業資源貿易，早前大麥、紅肉加工及葡萄酒，都遇到被徵收關稅及遭到調查等情事。

據產業通訊社 Argus 引述新加坡貿易商的看法，推測目前可能是緊縮進口配額，而不是全面禁止。

澳洲礦業協會 (Minerals Council of Australia) 執行長 Tania Constable 表示，他們也知道這些報導，與中國的貿易，很容易因一系列原因而出現變化，包括配額的改變，但她認為，由中期來看，澳洲煤炭的前景仍然是積極的。

澳洲政府早先呼籲，應針對中國進行一次全球性的獨立調查，以了解新冠肺炎 (COVID-19) 的起源，引來中國政府抗議。

政府數據顯示，今年前 6 個月，澳洲向中國出口 73 億澳元的煤炭，比去年同期增長了 8%，澳洲對中國的鐵礦砂和精礦，出口總值增長了 16％，至 430 億澳元。