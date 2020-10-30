德經濟部長：德國經濟要到2022年才有望回復到疫情前水準

歐洲地區新冠肺炎疫情 (COVID-19) 重燃，德國經濟也備受衝擊。德國經濟部長 Peter Altmaier 在週四 (30 日) 表示，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。

為了減輕 11 月份將為期一個月的部分封鎖所帶來的影響，德國政府政府正在為遭受衝擊的企業提供有針對性的財政援助，總額達到 100 億歐元 (118.2 億美元)，向員工不超過 50 人的受影響企業，提供去年 11 月份營收的 75% 做為援助。

Altmaier 表示，新的限制措施將對經濟產生影響，但是有鑑於第三季經濟成長速度超過預期，有望可以避免陷入長期衰退。

德國財政部長 Olaf Scholz 表示：「相關的財政援助可以最大程度地緩解經濟遭受的衝擊。這筆資金已由現有預算支付，因此不必向議會要求更多資金。」

數據顯示，德國第二季 GDP 較上一季下跌了 9.7%，創下有史以來最大單季跌幅，不過隨後政府當局出台了廣泛的援助和刺激措施，以支持夏季的復甦。

據德國聯邦統計局近日發布的數據顯示，在今年上半年，德國政府於歐債危機後首度出現財政赤字，達 516 億歐元，約佔 GDP 的 3.2%，超過歐盟所規定的 3% 以內的要求，主因在於政府開支的增加，收入減少，加上該國推行了經濟刺激政策。

不過，Scholz 在接受採訪時表示，德國政府債務水平的上升並不是個問題，因為德國可以通過良好的經濟成長來解決這一問題。

德國政府目前預估，如果疫情仍將得到控制，德國 2020 年 GDP 將萎縮 5.8%，隨後在明年反彈 4.4%。