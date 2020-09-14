法國央行：經濟衰退低於先前估計 調升今明兩年GDP預測

根據法國央行發布的最新經濟預測，2020 年經濟衰退的嚴重程度將低於先前的估計。

法國央行將 2020-2022 年的 GDP 預測，由早前的 2020 年為 - 10.3%、2021 年 + 6.9%、2022 年 + 3.9%，修正為 2020 年 - 8.7%、2021 年 + 7.4%、2022 年 + 3.0%。

法國央行估計，GDP 經過今年第 2 季較前季萎縮 13.8% 之後，第 3 季有望成長 16%，8 月份經濟活動僅比正常水準低 5%。

同時，他們預估法國今年減少 82.5 萬個工作，失業率將在 2021 年達到 11.1% 的峰值。

儘管增長預測上調，但歐元兌美元回吐漲幅，暫報 1.1850。

央行指出，法國經濟從新冠疫情封鎖中復甦的情況，比先前預期的更強。政府採取限制措施期間的經濟下滑程度，沒有最初預想那麼嚴重，而且近期的經濟活動好於商業領袖的預期。

央行相信，經濟產出應會在 2022 年初恢復到疫情前水準，而不是 6 月份預測的 2022 年年中。

不過法國央行警告，經濟前景仍會受到新冠疫情不確定性的影響。法國週六報告新增新冠病例超過 10000 例，創下解除封鎖以來最大單日增幅。