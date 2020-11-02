日本9月相機出貨量年減32% 無反出貨金額轉為1.2倍的增加

日本相機影像器材工業協會 (CIPA) 週一 (2 日) 公布最新統計數據，2020 年 9 月的日本數位相機的全球出貨量，報年減 32% 至 101.1 萬台。雖然減少幅度較前月出現縮小，但由於歐美國家的肺炎疫情再度惡化，未來的前景發展仍難以預料。

在今年 5 月的時候，由於肺炎疫情的全球大流行，日本數位相機的全球出貨台數減少 73%。不過後來減少幅度的走勢也逐漸趨緩，以 9 月份的整體出貨金額來看，已恢復到去年同期的 93% 水準。

日本數位相機，在各個國家地區的出貨量來看，中國市場年減 15%、下滑幅度最小。日本、美洲均出現年減 37%、下滑幅度最大。很可能是受到肺炎疫情干擾，使得各種戶外活動減少，也影響了數位相機銷量。

以相機種類區分的出貨量來看，9 月份單眼相機年減 47% 至 24.1 萬台，輕便型相機年減 35% 至 40.5 萬台，無反相機年減 13% 至 36.4 萬台。其中，無反相機的出貨金額，在 9 月轉為 1.2 倍的增加。

日本當地由於國內旅行逐漸出現恢復，觀光振興的「Go To Travel」政策，自 10 月起也把東京出發、或以東京作為目的地的行程納入其中，預估有機會帶動日本國內的數位相機需求。東京某家大型家電量販店的賣場人員表示，相機賣場的來客數增加。

但是在另一方面，英國倫敦所在的英格蘭再度展開為期一個月時間的封城 (Lockdown) 措施等，歐洲各地由於肺炎疫情的迅速增加，陸續傳出外出限制的重新導入。還有印度、巴西等新興國家的肺炎疫情也未見歇止，數位相機的需求要正式好轉，可能還需要一段時日。