【永豐期貨】電子股及防疫類股撐盤 台股尾盤黑翻紅

期貨走勢

台指期週一上漲 103 點至 12516 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 75.31 點，電子期逆價差縮至 - 3.22 點，金融期逆價差縮至 - 7.89 點。現貨部分，三大法人賣超 1.97 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1476 口至 767 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1472 口至 27584 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1524 口至 - 16418 口。

上週美國刷下單日確診的歷史新高，各州的住院人數呈上升趨勢，加上新財政刺激新方案談判陷入僵局，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.59%，標普 500 下跌 1.21%，那斯達克上漲 2.45%，費半指數下跌 1.64%。台股今天一度跌破 12500 點關卡，但午盤過後低接買盤湧現，台積電、大立光電子權值股加上防疫類股較為強勢，大盤黑翻紅，終場加權股價指數上漲 0.36%，收 12591.31 點，成交量依舊低迷。權值股來看，台積電午盤後黑翻紅，上漲近 1%，大立光尾盤跌幅收斂收平盤，聯發科今天相對疲軟，開高走低，下跌 3.69%，失守月線。近期大盤上方仍明顯有壓，市場在選舉前觀望氣氛濃厚，加上歐美疫情的不確定因素，市場風險加劇，預期台股呈震盪格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.97 升至 0.98。VIX 指數下跌 0.03 至 27.32。整體選擇權籌碼面中性偏多。 (永豐期貨研調)



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