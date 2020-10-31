盤中零股上路、微軟加碼投資台灣、科技大廠法說 本周大事回顧

台股盤中零股交易本周正式上路，權王台積電每個交易日都是成交股數排名第一，為小資族最愛，微軟周一也宣布，將加碼投資台灣，在未來四年創造 3000 億元商機，聯發科、台達電、聯電等科技大廠，皆在本周召開法說會，釋出未來展望，以下是本周大事回顧：

盤中零股交易上路 台積電單周成交股數約 354 萬股 躍居人氣王

台股繼逐筆交易後，本周再度實施交易制度調整，盤中零股交易周一正式上路，儘管台股本周下跌 352 點，仍不影響零股交易熱度，其中，權王台積電深受小資族青睞，單周成交股數達 354 萬股，成交金額達 15.56 億元，佔成交比重高達 52%。

微軟將設首座在地資料中心 估四年創造 3000 億商機

微軟周一宣布加碼投資台灣，台灣區總經理孫基康表示，微軟將在台灣設立首座 Azure 資料中心等四項大型投資，這也是微軟 31 年來在台最大投資，未來 四年將創造 3000 億元商機、3 萬個就業機會，培育逾 20 萬個數位人才。

〈科技廠法說〉聯發科前三季 EPS 16.64 賺贏去年全年 Q4 維持高檔

聯發科周五召開法說會，並公布第三季財報，受惠三大平台成長帶動，營收創新高，毛利率、營益率、稅後淨利率三率三升，皆創 2015 年第二季以來新高，每股純益達 8.42 元，也創六年來新高，累計前三季已大賺 16.64 元，超越去年全年 14.69 元。

展望第四季，執行長蔡力行指出，市場需求仍相當強勁，行動運算、成長型產品業績續揚，智慧家庭則隨著奕力完成出售，業績估較上季下滑，整體營收估達 895-973 億元，季減 0-8%，全年營收至少可達 3150 億元，創歷史新高，毛利率也維持高檔，上看 45%。

〈科技廠法說〉台達電 Q4 優去年同期 在電動車將與鴻海有更多合作

台達電董事長海英俊表示，雖然第四季進入傳統淡季，會出現季節性回落，但看起來還是比去年同期好，意味台達電全年將登上歷史新高，同時，電動車發展趨勢確立，市場規模持續成長，海英俊也看好，鴻海已全力搶進電動車市場，未來雙方將有很多合作空間。

〈科技廠法說〉聯電產能滿載 Q4 營收估季增 2-3% 證實明年 8 吋晶圓漲價

聯電周四召開法說會，估第四季晶圓出貨量季增 1-2%，平均銷售單價 (ASP) 成長 1%，同時證實，8 吋需求暢旺、產能滿載，明年價格將調漲；法人估，聯電第四季營收季增 2-3%，但受匯兌因素影響，侵蝕毛利率 1-1.5 個百分點。

〈科技廠法說〉日月光 Q4 營收再創高 打線封裝產能估滿載至明年上半年

封測龍頭日月光投控周五召開法說會，執行長吳田玉表示，為因應客戶需求，資本支出將在第四季達高峰，其中以打線封裝產能最吃緊，預計將滿載至明年上半年，有利明年平均售價；法人估日月光投控第四季營收將再成長 8 %，可望再寫單季新高。

〈科技廠法說〉穩懋前三季 EPS 12.38 元賺贏去年 Q4 營運不淡

穩懋週三舉辦線上法說，並公布第三季財報，每股純益達 4.68 元，創歷史新高，累積前三季每股純益達 12.38 元，賺贏去年全年，展望第四季，穩懋表示，由於新產能加入貢獻，產能利用率將維持 7-8 成，淡季不淡，南科高雄園區新廠則是因應未來需求，估最快三年後土建完成後，可貢獻營收。

〈科技廠法說〉光寶科 Q4 雙率將優去年同期 宅經濟動能估延續到明年中

光寶科周五召開法說，總經理邱森彬看好，宅經濟帶動的居家辦公需求，至少會延續至明年中，第四季雙率仍將較去年同期成長；車用領域佈局效益明年將陸續顯現，而 5G 方面也在評估發展小型基地站，將以系統整合角度布局，明年首季可望有好消息。

超微斥資 350 億美元收購賽靈思 挑戰英特爾資料中心龍頭地位

半導體大廠超微 (AMD) 週二宣布以 350 億美元全股票方式，收購賽靈思 (Xilinx)，為半導體產業再添巨型併購案，可望在資料中心晶片市場，與競爭對手英特爾 (Intel) 抗衡。