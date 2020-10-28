〈盤中零股交易〉人氣王換人當 這檔ETF成交爆量擠下台積電

盤中零股交易上路第三天，人氣王換人當，元大高股息 (0056-TW) 買氣大爆發，截至上午 10 點 50 分，成交股數已衝破 35 萬股，較昨日全天翻倍，更一舉擠下權王台積電 (2330-TW)，躍居十大熱門股排行榜冠軍。

元大高股息 ETF 持續獲小股民青睞，盤中零股交易市場第一盤交易達 1.8 萬股，帶動股價漲逾 3%，但隨著獲利了結賣壓出籠，漲幅隨之收斂，不過，開盤不到 2 小時，總成交股數已超過 35 萬股，比起昨日收盤的 17.6 萬股多出一倍，一舉登上盤中零股交易人氣王寶座。

受美股下挫影響，台股電子權值股今 (28) 日普遍下挫，台積電股價走弱，不過，零股交易仍相當熱絡，首盤成交即爆出 2.2 萬股，截至上午 10 點 50 分，總成交股數已超過 30 萬股，全天交易可望突破昨日的 55 萬股。台積電昨日盤中零股成交額達 2.4 億元，占總額的 41%。

此外，金融股玉山金 (2884-TW)、IC 設計股敦泰 (3545-TW) 成交股數也衝破 10 萬股，分列十大熱門股排行榜第 3、第 4 名；第 5 名則是太陽能廠茂迪 (6244-TW)。

第一金 (2892-TW)、矽統 (2363-TW)、元大台灣 50 (0050-TW)、國產 (2504-TW) 及長榮 (2603-TW) 分居熱門交易排行榜第 6 至第 10 名，顯見金融股及高股息 ETF 仍是盤中零股交易熱門標的。

儘管台股持續回檔，但小資族仍踴躍進場，權值股、產業龍頭股、股息股及 ETF 為盤中零股交易最熱門的四大族群，新制上路投資人需要適應，預期熟悉交易介面後，盤中零股交易還會大幅成長，成為小資及年輕族群投資台股的指標。