〈微軟擴大投資台灣〉將設首座在地資料中心 估四年創造3000億商機

微軟 (MSFT-US) 今 (26) 日宣布加碼投資台灣，台灣區總經理孫基康表示，微軟將在台灣設立首座 Azure 資料中心等四項大型投資，這也是微軟 31 年來在台最大投資，未來 4 年內將可創造新台幣 3000 億元商機、3 萬個就業機會，並培育逾 20 萬個數位人才。

孫基康表示，微軟將在台灣設立全球第 66 個雲端資料中心，落實資料中心在地化，同時在台灣新設辦公室，成立 Azure 雲端硬體與基礎建設團隊，為僅次於西亞圖總部全球第 2 大雲端資料中心工程團隊，同時擴大夥伴生態系合作、強化資安服務等，將把台灣打造成亞洲數位轉型中樞，作為亞洲主要營運中心。

孫基康表示，微軟在台超過 30 年，看準台灣是亞太科技重鎮，近 4 年持續擴大投資台灣，陸續成立物聯網創新中心、AI 研發中心、新創加速器等，將雲端服務延伸至台灣，並把台灣納入全球雲端基礎建設網絡之一。

微軟以資安、保密合約考量並未透露資料中心投資金額與地點，但孫基康表示，新資料中心將符合台灣企業網路安全、合規標準下落地資料，包含醫療、製造、半導體、金融等產業，推動台灣成為亞洲數位轉型中樞。

微軟宣布擴大投資台灣，今包含中華電 (2412-TW)、台達電 (2308-TW)、台積電 (2330-TW)、台灣大 (3045-TW)、宏碁 (2353-TW)、東元 (1504-TW)、遠傳 (4904-TW)、網家 (8044-TW)、緯創 (3231-TW)、趨勢等產業合作夥伴也都到場參與。

另一方面，微軟持續致力 2030 年實現碳負排，也宣布在 2025 年前全球資料中心將達到 100% 使用再生能源。