〈聯電法說〉產能滿載Q4營收估季增2-3% 證實明年8吋晶圓漲價

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (29) 日召開線上法說，估第四季晶圓出貨量季增 1-2%，平均銷售價格 (ASP) 成長 1%，法人估營收將季增 2-3%，但受匯兌因素影響，將侵蝕毛利率 1-1.5 個百分點；聯電表示，8 吋需求暢旺，產能滿載，明年價格將調漲。

聯電預估，第四季晶圓出貨量季增 1-2%，平均銷售價格 (ASP) 成長 1%，產能利用率 94-96%，優於第三季的 90%。不過，由於新台幣表現強勢，聯電估第四季毛利率將受些微影響。

聯電總經理王石表示，第四季居家上班與在家學習趨勢，持續帶動消費性與電腦相關應用需求，也看到在特殊應用電子產品中矽含量提升，特別是新布建的 5G 手機、IoT 裝置、及其他消費應用產品，都將推升半導體需求。

王石並說，產業供需動態已轉向對晶圓代工廠較有利，將在強化客戶關係及股東利益中尋求平衡，確保公司長期發展。

王石表示，目前 8 吋需求持續暢旺，產能利用率滿載，已與客戶談妥明年價格，價格將調漲；而 12 吋需求、價格均持穩。

聯電 28 奈米持續取得客戶設計定案，帶動營收成長，王石表示，第三季 28 奈米產能利用率超過 90%，預期第四季將成長至 94-96%；並將持續擴增廈門聯芯 12 吋廠產能，目前月產能 1.8 萬片，明年中將提升至 2.5 萬片。

對於市場庫存仍處於較高水位，王石則認為，是否會成新常態，或是市場將面臨庫存去化，還有待觀察，目前下定論還太早，持續密切與客戶確認庫存水位，確保不會出現重複下單的情況。

對於中芯遭美國政府制裁，聯電製程與其相近，是否受惠轉單，王石則說，會盡力取得，但現有產能已非常吃緊，將先服務現有客戶，強化與既有客戶的合作關係，同時，進一步拓展市占率也是目標。

此外，聯電今日公告就美國司法部起訴公司違反聯邦營業秘密保護法案件，已與司法部達成和解，承認侵害一項營業秘密，同意支付美國政府 6000 萬美元 (約合新台幣 17.17 億元) 罰金，並在 3 年自主管理緩刑期間內與司法部合作。對此，聯電表示，罰金已認列在第三季財報中。