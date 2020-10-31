〈聯電40周年〉每人發放1萬元獎金 共發出近2億元大紅包

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (31) 日舉行 2020 運動家庭日，董事長洪嘉聰表示，聯電近幾年轉型一路走來不容易，但越戰越勇，5G 應用為半導體帶來許多新機會，將會持續投資台灣；他並現場宣布，全體員工每人發放 1 萬元的獎金，共發出總額近 2 億元的大紅包。

洪嘉聰致詞時表示，聯電是台灣第一個慶祝 40 歲生日的半導體公司，40 年走來，幾乎就是一部台灣半導體的發展史，從 40 年前一座 4 吋廠與數百名員工，發展到今年分別在台灣、中國、日本、新加坡共有 12 座晶圓廠，員工人數達 19600 人。

洪嘉聰指出，聯電成立 40 年來，一步一腳印扎下根基、累積實力，在堅實的基礎上，幾年前公司做策略上的修正，發揮專長，專注成熟與特殊製程晶圓製造，以三階段具體展開。

首先，強化財務結構，有非常健康的財務體質；其次，進行具成本競爭力的產能擴充，包括晶圓廠同仁努力提升生產力，持續進行符合投資效益的資本支出，及去年併購的日本三重富士通 12 吋廠；第三，以持續性獲利為導向。

洪嘉聰並說，這幾年轉型一路走來確實不容易，經歷各種挑戰，從 2018 年的司法案件，2019 年整體市場低迷，到今年新冠肺炎疫情威脅全球，加上地緣政治、美中貿易戰等，關關難過、關關過，且越戰越勇。

展望未來，洪嘉聰表示，5G 應用對半導體帶來許多機會，將會持續投資，擴大經營規模與獲利能力；且老路永遠到不了新地方，不可只安於穩定現狀，要不斷自我要求成長進步，並將持續投資台灣。

在 40 周年運動家庭日上，聯電也發出總額近 2 億元的大紅包；洪嘉聰表示，包括聯穎與聯電台灣、新加坡、聯芯、和艦、日本 USJC 及歐美韓各據點同仁，每人發放 1 萬元獎金。