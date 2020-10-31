蘋果示警：若減少App Store抽成 恐有損財報表現

儘管近年蘋果 (AAPL-US) 服務營收屢創新高，然而抽成制度已飽受批評，在輿論壓力下蘋果雖然正在研議取消或減少，不過蘋果週五 (30 日) 也警示投資人，若取消 App Store 下載或訂閱抽成，將有損公司未來的財報表現。

蘋果週五在美國證券交易委員會 (SEC) 的一份監管文件中表示：「如果蘋果降低服務業務中的軟體抽成，或開放部分軟體免收 30% 抽成，甚至是完全取消，可能不利財務與營運。」

蘋果週四 (29 日) 公佈第四季度財報，其中服務收入為 145 億美元創歷史紀錄，2020 財年服務收入更達到 538 億美元，創下 8 年來新高，且年年成長。

蘋果 2012 年至 2020 財年 App Store 營收 (圖: Bloomberg)

自從 App Store 在 2008 年推出以來，蘋果便維持 30% 的抽成規定，蘋果雖然將訂閱超過一年的用戶抽成費用減少到 15%，但也將訂閱式軟體和軟體內購物納入抽成範圍，長期以來逐漸引起開發商的不滿。

之前，全球熱門遊戲《要塞英雄》的遊戲開發商 Epic Games 便曾因對蘋果向其遊戲抽取 30% 費用感到不滿，屢次與蘋果發生衝突，最終 Epic 以反壟斷為由向法院提告，抽成問題因此浮上檯面。

目前蘋果尚未表示要減少或取消抽成制度，但蘋果已經面臨軟體開發商的反抗與政府施壓。蘋果今年修改 App Store 審核規定以允許一些雲端串流遊戲的上架，並允許部分 App 免收 30% 蘋果稅，其中包含臉書、Airbnb 等。