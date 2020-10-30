科技巨頭公布財測後股價反而引發拋售潮 僅谷歌獨秀漲近7%

儘管週四 (29 日) 幾家科技股龍頭皆公布強勁的財報數據，仍難以抵擋投資人盤後拋售潮，據最新走勢表明，追蹤納斯達克 100 指數的 Invesco QQQ ETF，週四盤後幾乎回吐盤中全部漲幅、下跌 1%，僅谷歌盤後上漲 7 %，美國科技股正面臨反轉壓力。

瑞銀 (UBS) 的首席多資產策略師 Evan Brown 表示：「正如市場從這些科技龍頭財報看到的數據一般，這些營收數據的成長，仍不夠滿足市場期待，這說明這些股票可能早已被市場定價完畢。」

臉書 (FB-US) 週四警告，受到明年新冠肺炎將不確定性持續、員工和新技術上投入大量資金，將增加營運成本，即使本季營收超預期，盤後股價仍收跌近 3%，其中臉書佔 QQQ 成分比例約 4％以上。

蘋果 (AAPL-US) 第三季營收 Mac 和服務的銷售帶動，彌補 iPhone 12 的延後發布的影響，然而 iPhone 銷售動能仍有壓、大中華區銷售慘淡、產品供應不順等問題，盤後也下跌近 5％。

電商龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 指出，今年旺季提前到第三季，且可延續至年底，但也暗示本季表現將不如上一季，另外新廠房與員工支出同步侵蝕獲利，還有第四季針對新冠肺炎的 40 億支出也超出預期，盤後下跌近 2%。

推特 (TWTR-US) 第三季受惠廣告商回流挹注營收，不過用戶成長出現隱憂，盤後股價暴跌逾 17%。

大型科技股當中，只有谷歌 (GOOGL-US) 獨樹一幟，經歷第二季營收下滑後，第三季線上廣告營收恢復成長，盤後上漲近 7％。

相對這些大型科技股營收亮眼，投資人已開始擔憂未來經濟成長放緩，對這些企業是否真的會帶來獲利，

對此，Miller Tabak + Co 首席市場策略師 Matt Maley 表示，週四走勢可看出，即使這些股價目前都低於其夏末高點，但仍很昂貴，若拜登下週當選新科總統還可能面臨企業稅提高等問題，現在出現這樣的走勢並不意外。

此外，EP Wealth Advisors 投資組合策略長 Adam Phillips 表示，隨著在新冠肺炎新增案例增加，以及美國大選來臨的雙重夾擊，投資人需要留意，大型科技股營收疲軟，可能會影響市場情緒。