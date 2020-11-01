加速AI發展！英特爾宣布AI新創SigOpt

全球半導體併購潮熱情不減！

英特爾 (INTC-US) 宣布，將收購 AI 新創公司 SigOpt，具體收購金額則尚未披露，SigOpt 主要業務是 AI 建模和仿真優化平台，有市場分析師認為，該筆收購案將可能有助於英特爾推動 AI 晶片業務。

圖片來源：SigOpt

市場分析，有鑑於 Nvidia、AMD、ARM 等競爭對手與英特爾的差距正在快速縮小，而技術差距過去就是英特爾的優勢，故英特爾也規劃專注於 AI，期待利用即將到來的技術和下一代新晶片發展 AI。

英特爾估計，至 2024 年，全球 AI 晶片市場規模將可達到 250 億美元，而應用在資料中心的 AI 晶片，估將占超過 100 億美元。

英特爾 Q3 財報營收年增率下滑 3%，其中資料中心營收下滑 7%，但市場分析，隨著 AI 晶片市場不斷發展，以及實際上的應用普及，英特爾未來可能有不錯的增長空間。

英特爾首席架構師 Raja Koduri 表示：「SigOpt 的 AI 軟體平台和數據科學人才，將擴大英特爾軟體、體系結構、產品和團隊，並為英特爾提供有價值的客戶見解。」

人工智慧平台兩個關鍵部分，就是 AI 建模和仿真優化平台，而這恰巧也是 SigOpt 現在的主營業務，目前 SigOpt 已為許多財富 500 強企業提供服務，而 SigOpt 的戰略投資者也相當知名，包括了美國中情局 (CIA) 旗下投資機構 In-Q-Tel 都有入列。

在 5G 將加速發展的 2021 年，英特爾收購下這間 AI 新創 SigOpt 後，未來將如何整合 SigOpt 技術與資源，從而幫助英特爾在 AI 晶片市場大放異彩，全市場都正在屏息以待。