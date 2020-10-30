〈蘋果財報喜見憂〉蘋果iPhone銷售、大中華營收下滑 未提供財測 盤後跌5%

蘋果 (AAPL-US) 周四 (29 日) 盤後發布 2020 會計年度第 4 季 (9 月 26 日止) 財報，營收、獲利略優於華爾街預期，反映 iPad 和 Mac 銷售強勁，但由於 iPhone 銷售下滑 21%、大中華地區營收降低 29%，盤後股價應聲挫跌逾 5%，供應鏈股價也下跌。考量到疫情不確定性，蘋果仍未提供財測，但透露 iPhone 12 等新品「有個很好的開始」。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 對 CNBC 表示，西歐、美國確診人數攀升，疫情帶來的不確定性依然龐大，「我們不認為現在是個可以提供預測的環境。」蘋果未提供本季財測早已在市場意料之中。

不過庫克表示，新的 iPhone 12 和各種新產品「有個很好的開始」。庫克在聲明中說：「雖然疫情持續帶來影響，但蘋果身處公司史上最重要新品推出的時刻，初步數據顯示 5G iPhone 在內的一系列新品表現相當良好。」

財務長 Luca Maestri 也說，大螢幕的 iPhone 12 Pro 在大中華地區表現相當良好，有信心本季 (2021 年度第 1 季) 營收保持年成長。他也看好 iPhone 之外的所有產品類別業績將交出雙位數增幅。

庫克強調，iPhone 和服務事業上季表現優於公司內部預期，財報表現也遠勝內部預測；大中華地區業績疲軟，主因是該季未推出任何新手機，但同期間 iPhone 之外的硬體銷售有雙位數成長。

蘋果股價周四上漲 3.71% 至每股 384.76 美元，盤後財報出爐後，下跌逾 5%。高通 (QCOM-US)、台積電 (TSM-US)、Qorvo(QRVO-US) 等供應鏈廠商股價也連袂走低。

蘋果股價走勢圖。來源：Google

Q4(9 月 26 日止) 財報關鍵數字

稀釋後 EPS：73 美分 vs. 70 美元 (Refinitiv 預期)

營收：年增約 1% 至 647 億美元 vs. 637 億美元 (Refinitiv 預期)

毛利率：38.2% vs. 38.1%(Refinitiv 預期)

各終端產品表現

iPhone 營收：年減 20.7% 至 264.4 億美元 vs. 279.3 億美元 (Refinitiv 預期)

Mac 營收：年增 29% 至 90 億美元 vs. 79.3 億美元 (Refinitiv 預期)

iPad 營收：年增 46% 至 68 億美元 vs. 61.2 億美元 (Refinitiv 預期)

可穿戴設備、家用設備和配件營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：年增 20.8% 至 78.8 億美元 vs. 74 億美元 (Refinitiv 預期)

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：年增 16.3% 至 145.5 億美元 vs. 140.8 億美元 (Refinitiv 預期)

蘋果上季營收約增 1% 至 647 億美元，每股獲利 73 美分，兩者皆略優於華爾街預期。

各部門當中，iPhone 上季營收不如預期，反映消費者在等待期間抱持觀望；Mac 和服務事業業績雙雙創新高，在居家辦公 (WFH) 趨勢帶動下交出亮眼表現；上一季蘋果的 Mac、iPad 和 Apple Watch 甚至出現供不應求的情形。

蘋果 9 月起販售 Apple Watch 6，這款產品和 AirPods 耳機同屬可穿戴、家用設備和配件部門，該部門上季營收略優於市場預期。

蘋果上季的服務事業付費訂閱用戶為 5.85 億，新增 3500 萬，比一年前增加 1.35 億。

Maestri 表示，蘋果周五將推出 Apple One 訂閱套餐，新的健身服務 Fitness + 也將在本季上線，可望進一步提高服務事業本季的營收。

各地區營收表現

美洲：307 億美元 (年增 4.7%)

歐洲：169 億美元 (年增 13%)

大中華：79 億美元 (年減 29%)

日本：50 億美元 (持平)

亞太其餘地區：41 億美元 (年增 13%)

蘋果上季回購價值 180 億美元自家股票，季末為止的現金、證券和淨債務約 980 億美元。