機構：三星為上半年5G手機王者 下半年恐讓位給蘋果iPhone 12

週四 (29 日) 的一份報告顯示，三星電子公司的 Galaxy S20 Plus 是以營收看，上半年最暢銷的 5G 手機，但隨著蘋果 (AAPL-US)iPhone 12 發表，下半年的銷售寶座可能易主。

根據市場研究機構 Strategy Analytics 數據，今年上半年全球 5G 智慧手機的營收達 340 億美元，其中，2 月推出的 Galaxy S20 Plus 占比達 9%。

(圖表取自 Strategy Analytics)

Strategy Analytics 總監 Ken Hyers 表示，儘管新冠疫情使市場受創，但 5G 手機市場規模卻升至歷史新高，這幫助了三星與華為的成長。

Strategy Analytics 指出，S20 Plus 是世界上首批重量級 5G 手機之一，在西歐、南韓、北美及其他地區都廣受歡迎，讓三星得以經由 5G 手機大賺一筆。

營收排名前 5 的均為三星及華為手機，三星的另兩款手機，高端 S20 Ultra 以 8% 的營收占比名列第 2，入門級的 S20 則以 5% 位居第三。華為的 P40 Pro 和 Mate 30 分列第四、五名。

但 Strategy Analytics 預測，由於蘋果 5G 手機的推出，下半年情況預計改變。iPhone 12 將在 2020 年下半年超越華為和三星，很快成為銷售冠軍。他們認為，iPhone 12 5G 產品組合將在聖誕季旺季及以後的短短幾週內，帶來數百億美元的營收。