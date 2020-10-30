央行重兵守匯市 台幣連3日尾盤升轉貶 10月升幅小於9月

台幣今 (30) 日盤中一度飆升 3.28 角，與台股大跌百點脫鉤，不過，央行於尾盤繼續出重手，收盤前半小時由升轉貶，終場收在 28.925 元，貶值 1.1 分，已連 3 日呈現升轉貶，而 10 月以來台幣升值幅度 0.7%，小於 9 月升值 1.32%，顯見央行強調的適時進場雙向調節策略已有成效。

台幣今日以 28.92 元、貶值 0.6 分開出後，隨即維持強勁升值態勢，最高一度來到 28.586 元，不過，尾盤前再度轉貶，已是連續第 3 個交易日升轉貶，而台北外匯經紀公司成交值僅 7.86 億美元。

由於美元指數昨日跌逾 0.5%，主要亞幣再度轉強，人民幣、日圓升 0.3% 上下，星元升 0.15% 左右，泰銖維持平盤附近，而韓元貶逾 0.1%。

法人認為，10 月匯率高點見到 28.565 元，市場高度關注現任央行總裁楊金龍能否守住過往堅實的「彭淮南防線」28.5 元，從 10 月的匯市走勢來看，仍有彭規楊隨的意味。

不過，仍要留意的是，在最新公布的 9 月 17 日第 20 屆理事會第 3 次理監事會議事錄摘要中，有理事提到，我國出口主力的電子產品在台幣升值趨勢下仍持續成長，顯示匯率無須維持在某一水準，而這是否會影響未來央行對匯率政策的態度，仍有待觀察。