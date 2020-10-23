9月散戶指標終結連10增 央行：自然人成交占比仍逾6成

台灣央行今 (23) 日公布 9 月金融情況，由於活期性存款增加，M1B 和 M2 年增率分別上升至 12.10%、7.15%，分別寫下 2010 年 10 月、2009 年 11 月以來新高，不過，被視為散戶指標的證券劃撥存款餘額，9 月逆勢下滑，終結連 10 月成長，央行對此說明，其實散戶成交占比仍超過 60%，變化不大，加上活期性存款月底數續創歷史新高，整體來看，國內流動性沒有問題。

9 月活期性存款來到 18 兆 6405 億元，續創新高，而活存年增率 11.9% 則創 2010 年 10 月以來相對高點，央行說明，活存持續成長原因為，企業現金增資和承銷款項匯入，加上企業貨款收入和資金調度從定存、外匯存款轉入，以及去年比較基期較低所致。

不過，證券劃撥存款餘額 9 月來 2 兆 4618 億元，較上月減少 691 億元，是連 10 月增加後首見下滑，央行認為，證券劃撥存款餘額以旬平均來看，其實金額變動不大，無須就此解讀散戶投資意願轉弱，統計 9 月集中市場自然人交易占比仍維持 6 成之上達 61.1%，與上月差異不大，而外資合計為 28.8%，本國法人占 10.1%。

累計前三季 M1B 和 M2 平均年增率，分別為 8.93%、5.21%，市場資金仍充沛。