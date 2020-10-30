〈美股盤後〉蘋果大中華銷售失利 晶片股回神大漲 費半收紅逾2.7%

週四 (29 日) 美國第三季 GDP 數據創二戰之後最佳，能源領軍、晶片股回神大漲，美股自昨日大規模拋售中反彈，四大指數集體上揚，費半漲逾 2.7%，道瓊收漲逾百點，創五個交易日來首次收紅。

在 2020 年美國總統大選剩不到一個禮拜，週四眾議院長佩洛西敦促美國財政部長梅努欽在大選後重啟會談並達成協議。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4,461 萬例，死亡數突破 117 萬例。美國累計確診超過 886 萬例，累計死亡數超過 22.7 萬。

美國平均每日病例數再創歷史新高，田納西州和愛達荷州的每日死亡人數創歷史新高。美國公衛專家福奇指出，未來幾個月內，新冠疫情大流行將帶來很多痛苦。

週四 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 139.16 點，或 0.52%，收 26,659.11 點。

標普 500 指數上漲 39.08 點，或 1.19%，收 3,310.11 點。

那斯達克指數上漲 180.72 點，或 1.64%，收 11,185.59 點。

費城半導體指數上漲 60.67 點，或 2.73%，收 2,283.65 點。

標普 500 指數的 11 個板塊中，有 6 大板塊漲幅超過 1%，能源、通訊服務與材料領漲，僅醫療保健收黑。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎集體揚升。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.71%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.52%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.05%；臉書 (FB-US) 上漲 4.92%。

道瓊成分股多收高。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.92%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.87%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.59%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.37%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 2.32%。

費半成分股表現強勁。AMD (AMD-US) 上漲 2.12%；美滿電子科技 (MRVL-US) 下跌 3.34%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.32%；美光 (MU-US) 上漲 0.94%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 2.61%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.08%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.99%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.45%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.24%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.58%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.11%。

焦點個股消息

蘋果 (AAPL-US) 盤後公布財報，每股純益為 73 美分，營收為 647 億美元，皆優於華爾街預期，然而，大中華地區營收達 79.5 億美元，遠低於去年同期的 111.3 億美元，且蘋果並未提供財測，盤後其股價墜落逾 5%。

蘋果盤後公布最新財報營收、獲利皆優於預期，但大中華地區銷售大幅放緩。(圖片：AFP)

埃克森美孚 (XOM-US) 週四股價上漲 4.43%。該公司宣布，隨著石油巨頭持續受到疫情的影響，將裁員約 1900 名美國員工。

Pinterest (PINS-US) 上漲 28.20%。最新一個財報優於預期的社群媒體業者，第 3 季營收增加 58%，明顯較第 2 季的 4% 增幅加速成長。

eBay 最新財報獲利和營收雙雙優於預期，調整後每股純益為 85 美分，營收為 26.1 億美元，

Spotify (SPOT-US) 下跌 3.36%。該公司財報虧損略大於預期，第三季每股虧損 68 美分，低於華爾街預期的每股虧損 62 美分。

Marvell (MRVL-US) 下跌 3.34% 至每股 38.21 美元。美媒傳該公司將以 100 億美元併購網通晶片商 Inphi，搶進雲端及 5G 戰場。

聯電週三認了協助中國晉華竊取美光商業機密，並與美國司法部達成和解，判處罰款 6000 萬美元，緩刑 3 年，以換取其與美國政府合作的秘密協議。

經濟數據

美國 Q3 GDP 季增年率初值報 33.1％，預期 32.0%，前值 - 31.4%

美國 Q3 PCE 季增年率初值報 3.7％，前值 - 1.6%

美國 Q3 核心 PCE 季增年率初值報 3.50％，預期 4.0%，前值 - 0.8%

美國上週 (10/24) 初領失業金報 75.1 萬人，預期 77 萬人，前值自 78.7 萬人上調至 79.1 萬人

美國上週 (10/17) 續領失業金報 775.6 萬人，預期 777.5 萬人，前值自 837.3 萬人上調至 846.5 萬人

華爾街分析

根據 Refinitiv 數據，已有 260 多家標普成分股發布最新財報，有 85% 的公司報告的財報優於預期。週四盤後，蘋果、亞馬遜、臉書和 Alphabet 都將公布最新財報結果。

Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 稱，今天是科技巨頭的大日子，期待著他們的財報成績單，到目前為止，財報季已出現顯著的驚喜。我們認為，這有助於推動今日的漲勢，因市場預期這些公司將帶來驚喜。

資本經濟公司首席經濟學家 Paul Ashworth 稱，總體而言，在第一波封鎖解除後，國內生產總值 (GDP) 的初步復甦強於預期。

Paul Ashworth 稱，但由於近日染疫人數創歷史新高，而且任何額外的財政刺激措施最快也要等到明年年初才能到位，數據進一步改善的速度將會慢得多。