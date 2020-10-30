〈財報〉Q3營收暴增829% Moderna稱將推疫苗 盤中飆逾10%

生技大廠 Moderna(MRNA-US) 週四 (29 日) 公布第 3 季財報時表示，正積極為全球疫苗推出做準備。受惠於美國 BARDA(生物醫學先進研究與開發局) 的新冠肺炎疫苗資金補助計劃，Moderna Q3 營收暴增 8 倍多，至近 1.6 億美元。

財報利多推動 Moderna 盤中一度飆逾 10%。

(圖：鉅亨網)

2020 年 Q3 財報關鍵數據：

營收：1.579 億美元，年增 829%，高於 Refinitiv 調查的 7750 萬美元

淨損：2.336 億美元，去年同期為 1.232 億美元

稀釋後每股淨損：0.59 美元，高於 Refinitiv 調查的 0.43 美元，去年同期為 0.37 美元，

研究及開發費用：3.445 億美元，年增 188%

根據財報，因應新冠肺炎疫情，Moderna 第 3 季研發費用較去年同期暴增近 2 倍，至 3.45 億美元。

Moderna 執行長 Stéphane Bancel 表示該公司正積極為 mRNA-1273(潛在疫苗) 推出做準備。「我們已和各國簽署許多供應合約，若順利推出，對 Moderna 來說，2021 年將會是歷史上最重要的轉捩點。」

目前 Moderna 正處於疫苗試驗的最終階段。Bancel 曾在本月初表示，預計將在 11 月下半月獲得疫苗試驗的中期數據，隨後交由公司內部的數據監督委員會審查，若順利通過，有望在年底前獲得政府的緊急使用授權 (EUA)。

根據財報，透過與各國簽署的新冠疫苗供應合約，Moderna 已獲得 11 億美元的訂金，該公司將其認列至遞延收入科目。

Moderna 已拿下與美國、日本、加拿大和以色列等國家政府的疫苗供應合約，目前仍持續和歐盟及其他國家進行談判。