新冠病毒新變種肆虐歐洲 福奇悲觀美國疫情

週四 (29 日) 歐洲多國正遭受第二波疫情肆虐，而根據一項研究，新冠病毒 (COVID-19) 新變種正瘋狂肆虐歐洲。與此同時，美國公衛專家福奇表示，未來幾個月內，新冠疫情大流行將帶來很多痛苦。

歐洲疫情正處於惡化之際，一項新研究發現，起源於西班牙的新冠病毒變種「20A.EU1」已瘋狂蔓延到整個歐洲大陸，目前歐洲國家患者大多感染到該病毒。這項研究定於週四發布，尚未經過同行評審。

由瑞士和西班牙的研究團隊稱，一個新冠病毒變種「20A.EU1」於今年 6 月首次於西班牙發現，7 月以來西班牙記錄到的新變種的頻率已超過 40%，9 月在瑞士、愛爾蘭、英國記錄到的頻率至少 70%，挪威、荷蘭和法國也相當盛行。

與此同時，美國疫情也持續惡化，該國 47 州新增病例持續攀升，儘管美國東北部各州在整個夏天控制住疫情，但如今確診數又開始飆升，紐約確診病例超過 50 萬，紐澤西州住院病例自 7 月以來首次超過 1,000 人。

「美國的防疫隊長」福奇週三指出，未來幾個月內，新冠疫情大流行將帶來很多痛苦。 (圖片：AFP)

美國公衛專家、號稱「美國的防疫隊長」福奇週三指出，未來幾個月內，新冠疫情大流行將帶來很多痛苦。

福奇稱，紐約和費城等城市應對疫情的能力更強，而西北和中部地區將面臨更大的困難，他們從來沒有像大城市中的一些大型醫院那樣的醫院和重症監護設施，以及靈活性。

福奇警告，美國防疫處於非常困難的軌道上，方向是錯誤的，如果這一趨勢繼續下去，他們可能會在負壓隔離 (ICU) 病床供應等面臨困境。