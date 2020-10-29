股匯脫鉤 台幣又飆升3角至28.6元 短線難轉弱

美股四大指數昨 (28) 日同步重挫超過 3%，衝擊亞股聯袂走跌，台股加權指數今 (29) 日開盤隨即跌逾 200 點，盤中跌點收斂至 150 點左右，而台北匯市不同於股市大跌，台幣仍維持堅挺的走強態勢，開盤不到 15 分鐘強升多達 3.06 角，最高來到 28.6 元，升幅超過 1%，持續進逼彭淮南防線，且仍是最強非美貨幣。

台幣今日以 28.91 元、小貶 0.4 分開出後，隨即強升衝破 28.9、28.8 甚至是 28.7 元三大關卡，高見 28.6 元，升值超過 3 角。

法人認為，即便台股跟進美股走跌，目前適逢出口商月底拋匯旺季，加上美元偏弱、國人海外資金回流潮持續，台幣短線尚未見到轉弱的可能性。

觀察主要亞幣，以台幣升幅超過 1% 最多，韓元、星元升值不到 0.1%，日圓、人民幣、港幣和泰銖在平盤附近狹幅震盪。

台股開低後緩步收斂跌幅，統一投顧認為，距離美國大選僅剩 4 個交易日，選前市場多空訊息紛陳，加上歐美疫情再次升溫、新紓困案選前難產等因素，衝擊市場表現，不過，下周大選過後，不確定因素減少，將回歸反應經濟基本面。

統一投顧仍看好，考量美股第三季財報可望優於預期、蘋果新機開賣傳捷報、中國五中全會登場，基本面、政策面皆有助選後推升整體走勢上揚。