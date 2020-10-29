〈紐約匯市〉法國二度封鎖 恐慌情緒蔓延 美元反彈 日圓創1個月新高 

歐洲新冠肺炎 (COVID-19) 確診人數急劇增加，法國政府重啟全國封鎖措施，德國宣布未來一個月關閉酒吧、餐廳，歐美股市暴跌，恐慌情緒蔓延市場，激勵美元攀高，歐元兌美元貶至一周低點，傳統避險貨幣日圓站上一個多月來高點。

法國總統馬克宏在周三 (28 日) 紐約尾盤宣布周五起採取新版全國封鎖措施，證實稍早媒體報導。封鎖措施將實施到 12 月 1 日，酒吧和餐廳停止營業，非必要零售商店也暫時關閉。

二度封鎖的經濟成本令金融市場暴跌，歐盟執委會警告感染人數激增的情形是個警訊，為歐盟擬定一系列新的防疫措施。

期權經紀人 John Payne 說：「每當情況變得恐怖，大家就湧向美元，市場認為歐洲沒有很多彈藥可以因應疫情。從量化寬鬆 (QE) 的角度來看，這是即將發生的事情。美元將變得更有吸引力，因為川普或許不會這麼做。」

美國總統川普周二坦言，可能要到 11 月 3 日大選後才能達成刺激計畫。參議院周一進入大選前的休會期，實務上幾乎已不可能在選前通過法案，這讓美國經濟面對疫情反彈顯得更為脆弱。

交易員準備迎接伴隨美國大選到來的市場波動，共和黨和民主黨對於有關如何計票的法律鬥爭，升高了選舉結果出現爭議的風險。假如重演 2016 年民調失準、川普當選的情況，美國刺激力道將大大縮水，對美元是利多。

瑞銀外匯策略師 Vassili Serebriakov 說：「我們看到選前看到有減持部位的情形。市場預期民主黨總統候選人拜登會當選，符合美元走弱的題材，但由於一些民調顯示支持率領先幅度縮小，考量到不確定性，市場減少一些曝險部位。」

追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數，周二紐約尾盤上漲 0.55% 至 93.45。

歐元兌美元貶值 0.4% 至 1.1754 美元。歐元 / 美元一個月風險逆轉指標顯示，投資人看空歐元程度是 6 月以來最高；該指標評估選擇權市場看待外匯的情緒。

英鎊兌美元盤中跌幅深達 1%，之後收復部分失土。

美元兌日圓貶值 0.1% 至 104.31 日圓，稍早觸及一個多月來低點。

歐元兌日圓貶 0.5% 至 122.6 日圓，盤中一度貶至 7 月來最低。一周隱含指數攀升到將近七個月來高點，代表市場考量到歐美確診人數飆升，準備迎接劇烈的價格波動。

截至週四 (29 日) 台灣時間約 6:00 價格：