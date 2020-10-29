〈每日外資外匯觀點〉提防三月拋售潮重演 避險買盤湧向美元

歐洲和美國新冠疫情擴大，周三歐美股市大跌，美元受到避險買盤的追捧，周四亞洲盤交易時間美元指數略微回落至 93.40 附近。市場關注今天歐洲和日本央行率決議、美國公布第三季 GDP 數據及中國即將公布的十四五計畫。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

法國、德國因疫情擴大重啟封城措施， North Star 投資長 Eric Kuby 認為，疫情現在明顯失控，病毒會消失只是個錯誤的假設。

富國證券宏觀戰略主管 Michael Schumacher 並發出警告，周三市場動盪或許只是未來跌勢的開端，尤其未來幾周內還有美國大選、疫情惡化的各種不利市場的新聞可能上演，將是相當可怕的時刻。

Kitco Metals 全球交易主管 Peter Hug 表示，目前新冠肺炎第二波大爆發，可能會破壞目前脆弱的經濟復甦，甚至疫情若出現重大問題或重大封鎖，都可能引發類似三月時的市場全面拋售。

荷蘭國際集團首席國際經濟學家 James Knightley 認為，隨着對第二波疫情的擔憂加劇，且美國沒有新的支撐家庭的刺激措施，經濟復甦將受到質疑。

今晚將公布的美國第三季 GDP 數據，市場預估年化季率將成長 32%，為有記錄以來最大漲幅，不過，美國第二季實際 GDP 萎縮 31.4%，則是創下有記錄以來的最大跌幅。。

經濟政策研究所 (Economic Policy Institute) 研究主管 Josh Bivens 表示，美國第三季 GDP 任何成長都是植基於前值大幅萎縮。因此，即使美國第三季 GDP 數據暴漲，也並不意味着美國經濟已經脫離困境。