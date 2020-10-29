秋冬疫情升溫早在意料中 為何美股仍暴跌？

美股周三 (28 日) 暴跌，三大指數 10 月累積的漲幅全數回吐，就連受益於居家辦公趨勢 (WFH) 的科技股也難逃一劫，Alphabet、臉書都大跌逾 5%，反映歐美疫情反撲、經濟再度封鎖的疑慮。然而專家老早就警告秋冬疫情的危險性，為何投資人到了周三才警醒？

歐洲兩大經濟體法國宣布全境封鎖，瑞士和恢復部分封鎖措施的德國可能跟進。德國總理梅克爾警告，國內的醫療體系已無招架之力。此外，美國單日新增病例數在最近一個周末突破 8 萬人，七日平均新增病例達到高峰。

美股三大指數周三重挫逾 3%，那斯達克跌 3.7% 最深，一些先前不受大盤影響逆勢走高的居家概念股未能倖免於難，作為傳統避險資產的黃金也下滑。

FNH Financial 執行副總裁 Jim Vogel 說，歐洲確診病例快速增加讓交易員措手不及，他們原本認為不會像春季一樣嚴重，這和歐盟內部開放邊界，很多人延續夏季疫情和緩期間較鬆散的防疫模式有關。令人憂心的是，美國的情況可能落後歐洲三到四個禮拜。

Vogel 表示，股市賣壓反映投資人尚未從經驗中學到教訓，沒有清楚體認到防疫封鎖措施所須付出的昂貴代價。

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 表示，投資人可以觀察消費者行為是否改變，因為這會連帶影響商業活動。例如，Google 搜尋使用量從 9 月底的低點回升，過去六周成長 32%，雖然仍比 7 月中旬高峰低了 38%。

取自 Google

此外，評估投資人對未來 30 天標普 500 波動性預期的波動率指數 (VIX)，在 2008 年金融海嘯期間維持在高檔的時間，比今年更久。

Colas 說：「Google Trends 走勢和 2008/2020 的 VIX 對照述說著同一件事，那就是人們 (乃至於金融市場) 已經適應了疫情現實。」

Ameriprise 首席市場策略師 David Joy 說，歐美市場的波動率指數在本周攀升，但在疫情相對和緩的亞洲則未見同樣現象。

除了擔心疫情拖累美國經濟復甦，一些投資人也對 11 月 3 日的美國總統大選選後情勢感到愈來愈不安，加上華府未能達成刺激經濟的財政計畫，等於讓美國經濟在沒有安全網的情況下迎接秋冬疫情，引發這波賣壓。

紐約聯準銀行前總裁 Bill Dudley 警告，聯準會 (Fed) 已經用盡政策彈藥，美國急迫需要財政援助，「美國未來的繁榮仰賴政府的支出計畫，這是總統和國會必須正視的事。」